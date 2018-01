Alertă METEO în România, în această dimineață până după orele 11: șoferii sunt sfătuiți să conducă extrem de prudent.

Vizibilitatea pe șosele este sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri în mai multe localități din Moldova. Aceleași condiții meteo nefavorabile sunt și în județul Constanța. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă și să evite deplasările pe distanțe lungi. Avertizarea meteorologilor este valabilă până la ora 11.

COD GALBEN

Valabil de la : 02-01-2018 ora 7:40 până la : 02-01-2018 ora 11:00



In zona : Județul Brașov: Brașov, Ghimbav, Râșnov, Cristian, Hărman, Prejmer, Sânpetru;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Cârța, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Dănești, Frumoasa, Leliceni, Mădăraș, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Racu, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Siculeni, Tomești, Tușnad;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Baraolt, Arcuș, Boroșneu Mare, Brăduț, Brateș, Catalina, Chichiș, Dobârlău, Ghidfalău, Ilieni, Moacșa, Ozun, Reci, Zăbala;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse condiții de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 02-01-2018 ora 7:00 până la : 02-01-2018 ora 11:00



In zona : Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Boghești, Corbița, Fitionești, Homocea, Movilița, Păunești, Ploscuțeni, Pufești, Ruginești, Tănăsoaia;

Județul Galați: Bălășești, Brăhășești, Buciumeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Poiana, Priponești, Țepu;

Județul Iași: Pașcani, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Alexandru I. Cuza, Balș, Bălțați, Brăești, Butea, Ciohorăni, Ciortești, Ciurea, Costești, Cotnari, Cristești, Cucuteni, Dagâța, Dobrovăț, Dragușeni, Dumești, Grajduri, Hălăucești, Hărmănești, Heleșteni, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lespezi, Mădârjac, Mircești, Mironeasa, Miroslovești, Mogoșești, Mogoșești-Siret, Moțca, Oțeleni, Popești, Rachițeni, Ruginoasa, Scânteia, Șcheia, Schitu Duca, Scobinți, Sinești, Sirețel, Stolniceni-Prăjescu, Strunga, Tansa, Tătăruși, Țibana, Țibănești, Todirești, Valea Seacă, Vânători, Voinești, Lungani;

Județul Neamț: Piatra-Neamț, Crăcăoani, Gârcina, Negrești, Piatra Șoimului, Tupilați, Alexandru cel Bun;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Albești, Alexandru Vlahuță, Băcani, Băcești, Bălteni, Banca, Bogdana, Bogdănești, Bogdănița, Boțești, Ciocani, Codăești, Coroiești, Costești, Cozmești, Dănești, Deleni, Delești, Dragomirești, Dumești, Ferești, Gârceni, Gherghești, Grivița, Iana, Ibănești, Ivănești, Ivești, Laza, Lipovăț, Miclești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Negrești, Oltenești, Oșești, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonești, Poienești, Puiești, Pungești, Pușcași, Rafaila, Rebricea, Roșiești, Solești, Ștefan cel Mare, Tăcuta, Tanacu, Tătărăni, Todirești, Tutova, Văleni, Viișoara, Voinești, Vulturești, Zăpodeni, Zorleni;

Județul Bacău: Zona joasa, Târgu Ocna, Oituz, Pârgărești;

Județul Neamţ: Zona joasa;



Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m