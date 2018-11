ALERTĂ METEO. Iar este cod GALBEN. Harta cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă, valabile pentru mai multe judeţe din ţară.

Valabil de la : 09-11-2018 ora 7:45 până la : 09-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldovenești, Mociu, Chinteni, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Suatu, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Pălatca, Aiton, Ploscoș;

Județul Sălaj: Hida, Românași, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Zimbor;

Județul Bistriţa-Năsăud: Urmeniș, Budești, Milaș, Silivașu de Câmpie;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2018 ora 6:30 până la : 09-11-2018 ora 10:00



In zona : Județul Arad: Lipova, Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata, Șiștarovăț;

Județul Hunedoara: zona joasă;

Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Orăștie, Călan, Simeria, Dobra, Șoimuș, Beriu, Bretea Română, Romos, Geoagiu, Vețel, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Pestișu Mic, Mărtinești, Burjuc, Cerbăl, Cârjiți;

Județul Timiş: Margina;



Se vor semnala : local - ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2018 ora 6:30 până la : 09-11-2018 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Borșa, Dăbâca, Jichișu de Jos;

Județul Sălaj: Jibou, Cehu Silvaniei, Surduc, Creaca, Someș-Odorhei, Sălățig, Gâlgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Mirșid, Benesat, Rus, Lozna;

Județul Bistriţa-Năsăud: Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;

Județul Maramureş: Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Ardusat, Coltău, Sălsig;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2018 ora 6:30 până la : 09-11-2018 ora 12:00



In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Sebeș, Câmpeni, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Bucium, Cricău, Mogoș, Blandiana, Întregalde, Râmeț, Ponor;

Județul Alba: zona joasă;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Cristești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Daneș, Brâncovenești, Acățari, Mica, Crăciunești, Reghin, Batoș, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Băgaciu, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Hodoșa, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;

Județul Sibiu: Mediaș, Dumbrăveni, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Loamneș, Laslea, Dârlos, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Apoldu de Jos, Ațel, Mihăileni, Ludoș;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m