Alertă meteo. Este COD GALBEN de ninsori şi viscol. HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ninsori şi viscol.

Valabil de la : 17-12-2018 ora 7:10 până la : 17-12-2018 ora 10:00



In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Aleșd, Valea lui Mihai, Popești, Tileagd, Diosig, Dobrești, Suplacu de Barcău, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Tăuteu, Șimian, Sălard, Șuncuiuș, Aștileu, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Ineu, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Lugașu de Jos, Țețchea, Aușeu, Măgești, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Copăcel, Vârciorog, Cherechiu, Ciuhoi, Cetariu, Buduslău, Tămășeu, Săcădat, Spinuș, Șinteu, Boianu Mare, Viișoara;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și ocazional sub 50 m

Fenomene asociate : posibil ninsoare slabă sau fulguială



Valabil de la : 17-12-2018 ora 6:30 până la : 17-12-2018 ora 12:00



In zona : Județul Sibiu: zona de munte;

Județul Sibiu: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Racovița, Șura Mare, Turnu Roșu, Sadu, Șura Mică, Boița;

Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : ninsori moderate cantitativ care local vor determina depunerea unui strat de zăpadă de 10...20 cm



Valabil de la : 17-12-2018 ora 6:00 până la : 17-12-2018 ora 12:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;



Se vor semnala : ninsori în general moderate cantitativ care local, îndeosebi la altitudini de peste 1200 m, vor determina depunerea unui strat de zăpadă de 10...20 cm



Valabil de la : 17-12-2018 ora 6:00 până la : 17-12-2018 ora 12:00



In zona : Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : viscol: ninsoare însoțită de vânt cu viteze la rafală de peste 70...80 km/h care determină vizibilitate de sub 100 m



Valabil de la : 17-12-2018 ora 6:00 până la : 17-12-2018 ora 12:00



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud;

Județul Maramureş: zona de munte;

Județul Maramureş: Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Șomcuta Mare, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lăpuș, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Groșii Țibleșului, Săcălășeni, Coltău, Vima Mică, Coaș, Boiu Mare;



Se vor semnala : Va continua să ningă şi local se va depune strat de zapada de 10...20 cm



Valabil de la : 17-12-2018 ora 5:20 până la : 17-12-2018 ora 8:00



In zona : Județul Vrancea: zona joasă;



Se vor semnala : precipitații mixte, care local vor depune polei.