Alerta meteo de ultimă oră: cod galben de vijelii - HARTA cu cele mai afectate zone

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

Valabil de la : 04-11-2019 ora 10:00 până la : 04-11-2019 ora 16:00



In zona : Județul Caraş-Severin;

Județul Arad;





Județul Bihor;

Județul Timiş;

Județul Hunedoara: zona de munte;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului cu viteze la rafală de 55...60 km/h și izolat 70 km/h; la munte, vitezele la rafală vor atinge local 80...90 km/h



Valabil de la : 04-11-2019 ora 9:20 până la : 04-11-2019 ora 15:00



In zona : Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 90...110 km/h



Valabil de la : 04-11-2019 ora 9:00 până la : 04-11-2019 ora 15:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de 90...110 km/h



Valabil de la : 04-11-2019 ora 7:15 până la : 04-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Caraş-Severin: Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Prigor, Lupac, Sichevița, Fârliug, Sasca Montană, Dognecea, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Târnova, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Ocna de Fier, Brebu Nou;

Județul Caraş-Severin: zona joasă;

Județul Arad: Arad, Pecica, Nădlac, Vladimirescu, Vinga, Secusigiu, Zimandu Nou, Șagu, Semlac, Fântânele, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare;

Județul Timiş: Timișoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Jebel, Liebling, Lovrin, Jamu Mare, Biled, Racovița, Sânpetru Mare, Denta, Topolovățu Mare, Cenei, Belinț, Sacoșu Turcesc, Darova, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Victor Vlad Delamarina, Giulvăz, Tormac, Uivar, Șandra, Boldur, Șag, Moravița, Saravale, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Pădureni, Nițchidorf, Parța, Bucovăț, Ghizela, Giera, Brestovăț;



Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului care vor atinge local la rafală 60..70 km/h



Valabil de la : 04-11-2019 ora 5:00 până la : 04-11-2019 ora 11:00



In zona : Județul Sibiu: Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu, Sadu, Boița;



Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de 60...70 km/h