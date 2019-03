ALERTĂ METEO de ultimă oră. Cod PORTOCALIU de vânt - HARTA cu cele mai afectate zone

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod portocaliu și cod galben de vânt, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 16-03-2019 ora 14:50 până la : 16-03-2019 ora 17:00







In zona : Județul Buzău: zona de munte;

Județul Buzău: Lopătari, Mânzălești, Bisoca, Chiliile;



Se vor semnala : vânt punternic care la rafală va atinge viteze de 110...120 km/h



COD GALBEN



Valabil de la : 16-03-2019 ora 14:00 până la : 16-03-2019 ora 17:00



In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Județul Vaslui;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Galaţi;

Județul Iaşi;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze de 55....65 km/h, izolat 80 km/h.



Valabil de la : 16-03-2019 ora 13:30 până la : 16-03-2019 ora 17:00



In zona : Județul Argeş: Mioveni, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Schitu Golești, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Dârmănești, Godeni, Aninoasa, Vlădești, Vulturești, Davidești, Beleți-Negrești, Hârtiești, Dobrești, Boțești;

Județul Giurgiu;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, I. L. Caragiale, Cornești, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Bucșani, Voinești, Văcărești, Aninoasa, Tătărani, Comișani, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Finta, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Ulmi, Cobia, Hulubești, Raciu, Cândești, Lucieni, Perșinari, Șotânga, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Berca, Pătârlagele, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Mărăcineni, Pârscov, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Cochirleanca, Grebănu, Cislău, Costești, Topliceni, Țintești, Cernătești, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Viperești, Buda, Podgoria, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Săpoca, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cozieni, Unguriu, Măgura, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Bozioru, Odăile, Cănești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Chiliile, Pardoși;

Județul Teleorman;

Județul Ilfov: Jilava, Măgurele, Cernica, Vidra, Bragadiru, Glina, Domnești, 1 Decembrie, Clinceni, Ciorogârla, Cornetu, Berceni, Dărăști-Ilfov, Copăceni;

Județul Călăraşi: Chirnogi, Budești, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Sohatu, Șoldanu, Gălbinași, Nana, Crivăț, Luica, Căscioarele, Oltenița;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care la rafală vor atinge 55...60 km/h și izolat 70 km/h



Valabil de la : 16-03-2019 ora 13:00 până la : 16-03-2019 ora 17:00



In zona : Județul Braşov: zona joasă;

Județul Alba: zona joasă;

Județul Harghita: zona joasă;

Județul Sibiu: zona joasă;

Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care la rafală vor atinge local 55...65 km/h și izolat 75 km/h



Valabil de la : 16-03-2019 ora 13:00 până la : 16-03-2019 ora 17:00



In zona : Județul Cluj: zona joasă;

Județul Sălaj: zona joasă;

Județul Bistriţa-Năsăud: zona joasă;

Județul Maramureş: zona joasă;

Județul Satu Mare: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care la rafală vor atinge și depăși local 55...60 km/h, izolat 70 km/h



Valabil de la : 16-03-2019 ora 13:00 până la : 16-03-2019 ora 17:00



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : - intensificări locale ale vântului, cu viteze la rafală de 55...65 km/h



Valabil de la : 16-03-2019 ora 12:15 până la : 16-03-2019 ora 17:00



In zona : Județul Mehedinţi: zona joasă;

Județul Olt;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Gorj: Motru, Rovinari, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Jupânești, Câlnic, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni;

Județul Dolj;



Se vor semnala : intensificări ale vantului cu viteze la rafală de 55-65 km/h şi trecător 70 km/h