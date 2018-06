Alertă meteo de furtuni în ţară! Cod galben de vijelii şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 20-06-2018 ora 16:00 până la : 20-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Argeş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Argeş: Câmpulung, Rucăr, Pietroșani, Lerești, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Poienarii de Muscel, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Cetățeni, Vlădești, Bughea de Jos, Dragoslavele, Bughea de Sus, Boteni, Mioarele, Albeștii de Muscel, Dâmbovicioara;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: Moroeni, Runcu, Pietroșița, Văleni-Dâmbovița, Malu cu Flori, Pucheni;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului,

Fenomene asociate : grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 20-06-2018 ora 15:55 până la : 20-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Hunedoara: Dobra, Lăpugiu de Jos, Cerbăl, Bunila, Bătrâna;

Județul Timiş: Tomești, Curtea, Pietroasa;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula peste 30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici.



Valabil de la : 20-06-2018 ora 15:30 până la : 20-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Cluj: Huedin, Poieni, Negreni, Sâncraiu, Ciucea;

Județul Sălaj: Sâg, Valcău de Jos, Almașu, Horoatu Crasnei, Buciumi, Cizer, Cuzăplac, Fildu de Jos, Agrij;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse care vor cumula local 30...35 l/mp, grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 20-06-2018 ora 15:15 până la : 20-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Vrancea: Mărășești, Panciu, Vidra, Păunești, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Străoane, Pufești, Răcoasa, Fitionești;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse ce vor cumula 20...25 l/mp.