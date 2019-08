Alertă meteo de FENOMENE PERICULOASE: COD PORTOCALIU de furtuni, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări nowcasting de vreme rea.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 01-08-2019 ora 8:45 până la : 01-08-2019 ora 9:30







In zona : Județul Braşov: Rupea, Jibert, Cața, Bunești;

Județul Mureş: Vânători, Saschiz;

Județul Harghita: Mugeni, Dârjiu, Ulieș;



Se vor semnala : averse torențiale care vor cumula 35...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 01-08-2019 ora 8:40 până la : 01-08-2019 ora 9:30



In zona : Județul Maramureş: Sighetu Marmației, Bârsana, Rona de Sus, Bistra, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Giulești, Călinești, Săpânța, Remeți, Vadu Izei, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;



Se vor semnala : averse care vor depăşi local 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat grindina de mici dimensiuni.



Valabil de la : 01-08-2019 ora 8:15 până la : 01-08-2019 ora 9:30



In zona : Județul Sălaj: Almașu, Horoatu Crasnei, Românași, Meseșenii de Jos, Buciumi, Cizer, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Fildu de Jos, Agrij, Treznea;



Se vor semnala : averse care vor depăşi local 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.