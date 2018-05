ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: COD GALBEN de furtuni şi grindină. HARTA

ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: COD PORTOCALIU de furtuni şi grindină. HARTA

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 17-05-2018 ora 18:30 până la : 17-05-2018 ora 19:30



In zona : Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Furculești, Troianul, Ștorobăneasa, Vârtoape, Salcia, Crângeni, Gălăteni, Băbăița, Olteni, Nanov, Vedea, Plopii-Slăvitești, Vitănești, Măgura, Bogdana, Frăsinet, Putineiu, Călmățuiu, Brânceni, Călmățuiu de Sus, Rădoiești, Mavrodin, Smârdioasa, Nenciulești, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Beciu, Săceni, Moșteni, Sfințești, Didești, Stejaru, Bujoreni, Răsmirești;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie

Fenomene asociate : cantități de apă de 10 - 15 l/mp, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 17-05-2018 ora 18:10 până la : 17-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Satu Mare: Turț, Livada, Medieșu Aurit, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Orașu Nou, Păulești, Turulung, Culciu, Micula, Botiz, Apa, Porumbești, Valea Vinului, Agriș;

Județul Satu Mare: zona de munte;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice,intensificari de scurta durata ale vantului, grindină de dimensiuni mici, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 15...20l/mp



Valabil de la : 17-05-2018 ora 18:05 până la : 17-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Apahida, Cojocna, Feleacu, Jucu, Căianu, Aiton;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice,intensificari de scurta durata ale vantului, grindină de dimensiuni mici, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 15...20l/mp



Valabil de la : 17-05-2018 ora 18:00 până la : 17-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Olt: Drăgănești-Olt, Potcoava, Fărcașele, Radomirești, Mărunței, Izvoarele, Movileni, Crâmpoia, Dăneasa, Corbu, Traian, Stoicănești, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Șerbănești, Scărișoara, Sprâncenata, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Băbiciu, Stoenești, Icoana, Perieți, Mihăești, Ghimpețeni, Nicolae Titulescu, Văleni, Seaca;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, averse ce vor cumula 20-25 l/mp, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 17-05-2018 ora 17:50 până la : 17-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Sălaj: Șimleu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Pericei, Ip, Nușfalău, Măeriște, Sâg, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Marca, Plopiș, Halmășd, Bănișor, Vârșolț, Camăr, Boghiș, Carastelec;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice,intensificari de scurta durata ale vantului, grindină de dimensiuni mici, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 15...20l/mp



Valabil de la : 17-05-2018 ora 17:50 până la : 17-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Bihor: Avram Iancu;

Județul Arad: Sântana, Chișineu-Criș, Curtici, Macea, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Sintea Mare, Mișca, Șepreuș, Zărand, Iratoșu, Grăniceri, Socodor, Olari, Pilu, Dorobanți, Zerind;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 15-20 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 17-05-2018 ora 17:45 până la : 17-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Bacău: Onești, Sascut, Mănăstirea Cașin, Căiuți, Târgu Trotuș, Ștefan cel Mare, Urechești, Valea Seacă, Cașin, Coțofănești, Buciumi, Bogdănești;

Județul Vrancea: Adjud, Vidra, Păunești, Ruginești, Vizantea-Livezi, Movilița, Străoane, Câmpuri, Pufești, Tulnici, Răcoasa, Fitionești, Soveja, Negrilești;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului.

Fenomene asociate : Averse ce vor atinge și depăși 15...20 l/mp