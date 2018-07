ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod PORTOCALIU de furtuni şi grindină

ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod GALBEN de furtuni şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 21-07-2018 ora 15:40 până la : 21-07-2018 ora 16:30



In zona : Județul Vâlcea: Berbești, Vaideeni, Alunu, Cernișoara, Slătioara, Mateești, Oteșani, Stroești, Copăceni;

Județul Gorj: Baia de Fier, Roșia de Amaradia, Polovragi, Bumbești-Pițic, Alimpești;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici ;i medi dimensiuni

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului,



Valabil de la : 21-07-2018 ora 16:00 până la : 21-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Zlatna, Câmpeni, Teiuș, Abrud, Ighiu, Unirea, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montană, Lupșa, Mihalț, Meteș, Stremț, Sântimbru, Mirăslău, Albac, Sohodol, Horea, Bucium, Cricău, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Mogoș, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;

Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-07-2018 ora 16:00 până la : 21-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Ialomiţa: Grivița, Scânteia, Traian, Miloșești, Valea Ciorii;

Județul Giurgiu: Giurgiu, Roata de Jos, Călugăreni, Ghimpați, Băneasa, Frătești, Găiseni, Izvoarele, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Oinacu, Bucșani, Letca Nouă, Răsuceni, Vedea, Stănești, Daia, Clejani, Putineiu, Găujani, Malu, Toporu, Mârșa, Slobozia, Gostinu, Schitu, Gogoșari, Stoenești;

Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Buzoești, Leordeni, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Mihăești, Corbeni, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Slobozia, Schitu Golești, Corbi, Bradu, Mușătești, Bălilești, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Godeni, Recea, Rociu, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Căldăraru, Miroși, Negrași, Vlădești, Bughea de Jos, Mozăceni, Popești, Izvoru, Vulturești, Băbana, Valea Iașului, Oarja, Ștefan cel Mare, Davidești, Boteni, Brăduleț, Beleți-Negrești, Teiu, Mioarele, Hârtiești, Dobrești, Nucșoara, Râca, Boțești;

Județul Prahova: Ploiesti, Brazi, Urlați, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Albești-Paleologu, Berceni, Păulești, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Colț;

Județul Brăila: Însurăței, Dudești, Victoria, Stăncuța, Cireșu, Bărăganul, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Ciocile, Roșiori;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, Găești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Bucșani, Voinești, Petrești, Văcărești, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Șelaru, Iedera, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Cândești, Morteni, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Pietrari, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți, Șotânga, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Buzău: Râmnicu Sărat, Pogoanele, Valea Râmnicului, Grebănu, Padina, Puiești, Topliceni, Rușețu, Râmnicelu, Podgoria, Balta Albă, Scutelnici, Boldu, Vâlcelele;

Județul Teleorman: Alexandria, Zimnicea, Videle, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Tătărăștii de Jos, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Călinești, Ciolănești, Blejești, Furculești, Ștorobăneasa, Vârtoape, Pietroșani, Conțești, Cervenia, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Vitănești, Măgura, Suhaia, Gratia, Frăsinet, Izvoarele, Brânceni, Năsturelu, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Mavrodin, Frumoasa, Siliștea, Smârdioasa, Cosmești, Nenciulești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Fântânele, Drăcșenei, Zâmbreasca, Bujoru, Sârbeni, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Balaci, Bujoreni, Răsmirești, Crevenicu;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice.

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 21-07-2018 ora 16:00 până la : 21-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Ialomiţa: Grivița, Scânteia, Traian, Miloșești, Valea Ciorii;

Județul Giurgiu: Giurgiu, Roata de Jos, Călugăreni, Ghimpați, Băneasa, Frătești, Găiseni, Izvoarele, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Oinacu, Bucșani, Letca Nouă, Răsuceni, Vedea, Stănești, Daia, Clejani, Putineiu, Găujani, Malu, Toporu, Mârșa, Slobozia, Gostinu, Schitu, Gogoșari, Stoenești;

Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Buzoești, Leordeni, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Mihăești, Corbeni, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Slobozia, Schitu Golești, Corbi, Bradu, Mușătești, Bălilești, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Godeni, Recea, Rociu, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Căldăraru, Miroși, Negrași, Vlădești, Bughea de Jos, Mozăceni, Popești, Izvoru, Vulturești, Băbana, Valea Iașului, Oarja, Ștefan cel Mare, Davidești, Boteni, Brăduleț, Beleți-Negrești, Teiu, Mioarele, Hârtiești, Dobrești, Nucșoara, Râca, Boțești;

Județul Prahova: Ploiesti, Brazi, Urlați, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Albești-Paleologu, Berceni, Păulești, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Colț;

Județul Brăila: Însurăței, Dudești, Victoria, Stăncuța, Cireșu, Bărăganul, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Ciocile, Roșiori;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, Găești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Bucșani, Voinești, Petrești, Văcărești, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Tătărani, Gura Șuții, Comișani, Odobești, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Șelaru, Iedera, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Cândești, Morteni, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Pietrari, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți, Șotânga, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Buzău: Râmnicu Sărat, Pogoanele, Valea Râmnicului, Grebănu, Padina, Puiești, Topliceni, Rușețu, Râmnicelu, Podgoria, Balta Albă, Scutelnici, Boldu, Vâlcelele;

Județul Teleorman: Alexandria, Zimnicea, Videle, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Tătărăștii de Jos, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Călinești, Ciolănești, Blejești, Furculești, Ștorobăneasa, Vârtoape, Pietroșani, Conțești, Cervenia, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Vitănești, Măgura, Suhaia, Gratia, Frăsinet, Izvoarele, Brânceni, Năsturelu, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Mavrodin, Frumoasa, Siliștea, Smârdioasa, Cosmești, Nenciulești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Fântânele, Drăcșenei, Zâmbreasca, Bujoru, Sârbeni, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Balaci, Bujoreni, Răsmirești, Crevenicu;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice.

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 21-07-2018 ora 16:00 până la : 21-07-2018 ora 17:00



In zona : Județul Vrancea: Focșani, Vulturu, Odobești, Gugești, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Tătăranu, Cotești, Garoafa, Slobozia Bradului, Ciorăști, Dumbrăveni, Nereju, Mera, Tulnici, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Nistorești, Chiojdeni, Slobozia Ciorăști, Biliești, Vintileasca, Andreiașu de Jos, Broșteni, Bordești, Jitia, Nănești, Spulber, Obrejița;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20...25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-07-2018 ora 15:45 până la : 21-07-2018 ora 16:45



In zona : Județul Arad: Gurahonț, Hălmagiu, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Hălmăgel, Dieci, Chisindia, Pleșcuța, Brazii, Bata;

Județul Hunedoara: Hunedoara, Brad, Călan, Hațeg, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Ilia, Certeju de Sus, Șoimuș, Baia de Criș, Bretea Română, Teliucu Inferior, Vețel, Zam, Boșorod, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Gurasada, Brănișca, Ribița, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc;

Județul Timiş: Recaș, Pișchia, Mașloc, Fibiș, Bogda;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 21-07-2018 ora 15:45 până la : 21-07-2018 ora 17:00



In zona : Județul Bacău: Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Asău, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Agăș, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Slănic-Moldova, Luizi-Călugăra, Berzunți, Zemeș, Livezi, Târgu Trotuș, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Măgirești, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Ștefan cel Mare, Solonț, Brusturoasa, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Scorțeni, Gura Văii, Negri, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Bogdănești, Sărata;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20...25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 21-07-2018 ora 15:30 până la : 21-07-2018 ora 16:30



In zona : Județul Mehedinţi: Baia de Aramă, Bala, Ponoarele;

Județul Vâlcea: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Brezoi, Horezu, Mihăești, Berbești, Frâncești, Budești, Vaideeni, Alunu, Tomșani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Slătioara, Ocnele Mari, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Mateești, Popești, Păușești, Oteșani, Stroești, Băile Govora, Copăceni, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Lăpușata, Roești, Vlădești, Voineasa, Măldărești, Malaia;

Județul Gorj: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Gorj: Tismana, Runcu, Padeș, Baia de Fier, Peștișani, Polovragi, Telești, Godinești, Câlnic, Alimpești, Glogova, Ciuperceni;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25-30 l/mp

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni