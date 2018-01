Alertă METEO. Cod galben de ceaţă deasă în 20 de judeţe

Meteorologii au emis vineri dimineaţă cod galben de ceaţă pentru 17 judeţe, avertizarea fiind valabilă până la ora 9 în Capitală şi 11.00 în majoritatea judeţelor.

Meteorologii semnalează ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m, izolat fiind şi condiţii de polei, în judeţele Cluj, Buzău, Ilfov. Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa Giurgiu, Călăraşi, Vrancea, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui Botoşani, Galaţi, Constanţa, Tulcea.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-01-2018 ora 8:20 până la : 05-01-2018 ora 10:00



In zona : Județul Alba: Aiud, Ocna Mureș, Hopârta, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Mirăslău, Noșlac, Unirea;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Cârța, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Dănești, Frumoasa, Leliceni, Mădăraș, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Racu, Sâncrăieni, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Siculeni, Tomești, Tușnad;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Arcuș, Bodoc, Boroșneu Mare, Brateș, Catalina, Cernat, Chichiș, Dalnic, Ghelința, Ghidfalău, Ilieni, Malnaș, Mereni, Micfalău, Moacșa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Valea Crișului, Zăbala;

Județul Mureș: Sighișoara, Iernut, Luduș, Târnăveni, Ungheni, Adămuș, Ațintiș, Bahnea, Bălăușeri, Band, Bogata, Chețani, Coroisânmărtin, Cucerdea, Cuci, Fântânele, Gănești, Iclănzel, Mica, Nadeș, Ogra, Sânpaul, Suplac, Viișoara, Zagăr;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat sunt condiții de polei.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-01-2018 ora 6:50 până la : 05-01-2018 ora 10:00



In zona : Județul Alba: Aiud, Alba Iulia, Sebeș, Teiuș, Câlnic, Ciugud, Cut, Galda de Jos, Gârbova, Pianu, Săliștea, Sântimbru, Șibot, Șpring, Stremț, Vințu de Jos;

Județul Brașov: Codlea, Făgăraș, Ghimbav, Râșnov, Beclean, Bod, Cristian, Crizbav, Dumbrăvița, Hălchiu, Hărman, Mândra, Sânpetru, Șercaia, Șinca;

Județul Sibiu: Miercurea Sibiului, Săliște;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat sunt condiții de polei.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-01-2018 ora 5:00 până la : 05-01-2018 ora 11:00



In zona : Județul Buzău: Pogoanele, Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Boldu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Cilibia, Cochirleanca, Costești, Florica, Gălbinași, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Siliștea, Largu, Luciu, Mihăilești, Movila Banului, Padina, Puiești, Râmnicelu, Rușețu, Săgeata, Săhăteni, Scutelnici, Smeeni, Țintești, Vadu Pașii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Ziduri;

Județul Brăila;

Județul Ilfov;

Județul Ialomiţa;

Județul Prahova: Baba Ana, Boldești-Gradiștea, Ciorani, Colceag, Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Gorgota, Olari, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Râfov, Sălciile;

Județul Dâmbovița: Răcari, Brezoaele, Butimanu, Ciocănești, Cojasca, Cornești, Crevedia, Lungulețu, Poiana, Potlogi, Slobozia Moară, Tărtășești;

Județul Giurgiu;

Județul Călăraşi;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat condiții de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 05-01-2018 ora 5:00 până la : 05-01-2018 ora 11:00



In zona : Județul Vrancea: Zona joasa;

Județul Iaşi;

Județul Neamț: Roman, Bahna, Bârgăuani, Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Costișa, Doljești, Dulcești, Făurei, Gâdinți, Gherăești, Horia, Icușești, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Oniceni, Români, Ruginoasa, Săbăoani, Sagna, Secuieni, Stănița, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Văleni, Bira, Poienari;

Județul Bacău: Zona joasa;

Județul Vaslui;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;



Se vor semnala : Ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : izolat conditii de polei.

Observatii : Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile naționale si judetene



COD GALBEN

Valabil de la : 05-01-2018 ora 5:00 până la : 05-01-2018 ora 11:00



In zona : Județul Constanţa;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m ți izolat sub 50 m.