Alertă la nivel mondial. Sunt pe cale de dispariție

Aproape un milion de specii de pe Terra - plante, animale, insecte - sunt ameninţate cu dispariţia, un declin "fără precedent" înregistrându-se în acest domeniu, potrivit unui raport finanţat de ONU şi de peste 130 de guverne, informează dpa.com, preluat de Mediafax.

Omenirea trebuie să facă "o schimbare fundamentală" dacă vrea stoparea tendinţelor negative, potrivit raportului realizat de The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, un organism interguvernamental privind biodiversitatea şi ecosistemele), lansat luni într-o conferinţă care a avut loc la Paris.

Raportul prezintă "o imagine sinistră", a declarat şeful IPBES, Robert Watson. "Distrugem fundaţiile economiilor, mijloacelor de trai, securitatea alimentară, sistemele de sănătate şi calitatea vieţii la nivel mondial", a mai spus acesta.

Printre cauzele majore ale acestui declin se numără modificările privind folosirea resurselor, agricultura şi pescuitul industriale şi schimbările climatice provocate de industria combustibililor fosili.

Rata de dispariţie a speciilor se accelerează şi este în prezent de zece până la sute de ori mai mare decât media înregistrată în ultimii 10 milioane de ani, potrivit aceluiaşi raport.

Numărul de specii vizate de dispariţie reprezintă o optime din totalul estimat pe Terra.