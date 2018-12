Ai grijă ce mănânci! SALATA care dăunează sănătății!

Salata creaţă sau Kale este de fapt înrudită cu varza cunoscută de noi, dar care are culoarea verde, ceea ce o face să arate ca o salată. Deşi este bogată în vitamine și minerale, experții avertizează că poate cauza balonare, probleme cu glanda tiroidă și chiar probleme cardiace.

În România, acest tip de salată nu se găseşte de foarte mult timp în magazile, însă în Statele Unite şi ţările din Vestul Europei este aleagă deseori în detrimentul salatei normale, scrie Exquis.ro

Susţinătorii ei afirmă că această salată este un super-aliment pentru că are foarte multe vitamine, fibre şi proteine. Are, de asemenea, doar 50 de calorii pe suta de grame şi zero grăsimi.

În acelaşi timp, experţii atrag atenţia că această super-salată poate cauza probleme digestive, pietre la rinichi, probleme cu glanda tiroidă şi chiar probleme cu inima, conform dailymail.co.uk.

Experţii în sănătate au explicat că pentru unele persoane care nu au nevoie de vitamina K această salată nu este deloc indicată, mai ales dacă acestea iau anti-coagulante.

De asemenea, nivelul ridicat de potasiu poate avea efecte negative importante precum balonarea sau alte probleme digestive întrucât salata creaţă este greu de digerat.

Potasiu este necesar în organismul nostru, însă dacă nivelul este prea ridicat vor apărea şi problemele de sănătate, în special în cazul persoanelor care suferă de diverse boli de rinichi sau inimă.

Alţi specialişti afirmă că salata creaţă poate cauza hipotiroidism sau tiroida “leneşă” este o afecţiune în care glanda tiroidă nu produce suficienţi hormoni tiroidieni.