Aeronavă Tarom, incident bizar în spaţiul aerian al Germaniei

O cursă Tarom pe ruta Bucureşti - Bruxelels a fost implicată într-un incident aerian deasupra Germaniei. Informaţia iniţială a fost că două aeronave de luptă ar fi interceptat cursa Tarom, după ce aceasta a pierdut contactul cu turnul de control, dintr-o eroare a echipajului, potrivit site-ul de specialitate AVHerald, citat de adevarul.ro.

Aeronava Tarom YR-BGG a fost interceptată la altitudinea de aproximativ 12.000 de metri deasupra Germaniei când contactul cu controlorii de zbor a fost pierdut. Două aeronave Eurofighter au fost trimise să intercepteze aeronava românească în apropiere de Frankfurt, la ora 9.04.

Potrivit publicaţiei avherald.com, abia in momentul in care cele doua aparate Eurofighter Typhoon germane au ajuns langa Boeing, piloţii români au folosit frecventa de urgentă şi astfel s-ar fi stabilit că aceştia au introdus o frecvenţă greşită în momentul în care au intrat în spaţiul aerian german si de aceea nu au putut intra in legatura cu solul.

Dupa rezolvarea incidentului avioanele de lupta s-au retras, iar cursa Tarom si-a continuat zborul spre destinatie

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Tarom, Cristian Blană, susţine că informaţia r fi fost distorsionată şi că a fost vorba de o scurtă întrerupere a comunicării dintre turnul de control şi aeronavă. Într-o intervenţie telefonică la Digi 24, oficialul român a afirmat că nu ştie despre presupusa intervenţie a avioanelor de luptă germane.