Adevărul despre absența Bombonicăi Prodana de la nunta lui Dragnea Jr.

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Gina Alexandru Tătulescu. Marea absentă a fost chiar mama mirelui.

La eveniment au fost invitați aproape 1.000 de oameni, printre care foarte multe nume importante din politica românească. Marea absentă de la eveniment a fost chiar mama mirelui, Bombonica Prodana.

Fiul lui Liviu Dragnea a vrut să facă lumină în acest caz și să explice de ce mama lui a lipsit de la nuntă. Valentin Ștefan Dragnea a precizat că decizia i-a aparținut în totalitate Bombonicăi Prodana.

„Am văzut, în ultimele zile, încercarea disperată a unora de a îmi strica cel mai fericit eveniment al vieții și am crezut că, după ce se va încheia această nuntă, vor înceta atacurile mizerabile la care am fost supus în această perioadă, atât eu cât și familia mea.

Acum constat că subiectul zilei este legat de absența mamei mele de la nuntă. Aș vrea să fac precizarea că decizia de a nu veni la nuntă i-a aparținut în totalitate, fără a fi influențată de altcineva, poate doar de hărțuirea constantă la care am fost toți supuși încă din momentul în care s-a aflat public despre eveniment. Mai mult, mama mea m-a anunțat, cu câteva zile înainte de eveniment, că nu va participa și atât eu, soția mea, sora mea și tatăl meu am înțeles și am respectat această decizie”, a declarat Valentin Ștefan Dragnea pentru Cancan.ro.