Adevăratul motiv al divorțului dintre Elena Băsescu și Bodan Ionescu

Elena Băsescu a divorțat de Bogdan Ionescu în urmă cu un an. Cei doi și-au refăcut viață amoroasă, însă întotdeauna au fost foarte discreți.

Catinca Roman a făcut însă mărturisiri despre problemele pe care le-ar fi avut Elena în mariajul sau. Deși toată lumea spunea că de vina ar fi fost Bogdan Ionescu, care ar fi înșelat-o pe EBA, se pare însă că socrul mic nu a stat prea departe de căsnicia fiicei sale.



"Este vorba și despre contextul familial și social, care pun o presiune extraordinară asupra ta, e opinia publică... Știe toată lumea că domnul Băsescu este un personaj extrem de autoritar și se pare că așa se purta cu toată lumea din familie. Deci... e complicat! Cred că lucrurile sunt mult mai complexe decât par", a spus Catinca, citate de spynews.ro.

La momentul divorțului, Elena Băsescu a dat o singură declarație:



"Decizia am luat-o, în primul rând, cu gândul la cei mici. Nu cred că ar fi fost bine să trăiască într-o casă în care mama și tata nu se mai înțelegeau. E mai bine că s-a întâmplat acum, când sunt foarte mici, pentru că experiența este mai puțin traumatizantă și nu au avut foarte mult timp să-i asocieze pe mama și pe tata împreună. De dragul lor, eu și Bogdan am decis să ne separăm. Nu am mai putut face compromisuri majore. Nu am vrut să falsific nici ideea de iubire și nici pe cea de familie pentru ei. Cel mai bine este să fim cinstiți pentru copiii nostri”, spunea Elena Băsescu, la momentul respectiv.