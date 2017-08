Acesta este factorul ascuns care poate declanșa un atac de cord. Mergi la medic pentru control

Un studiu recent realizat la universitatea americană UT Southwestern din Texas sugerează că acumularea de calciu în arterele coronare creşte riscul de atac de cord.

Cercetarea, publicată în ediţia din august a publicaţiei de specialitate "Journal of the American College of Cardiology", a descoperit că pacienţii care nu prezentau acumulări de calciu în arterele coronare aveau un risc semnificativ mai mic de atac de cord, în ciuda faptului că sufereau de diabet, hipertensiune sau că aveau niveluri ridicate de colesterol.



"Atunci când calciul coronarian este absent ratele de evenimente (cardiovasculare - n.r) sunt mici", a arătat doctorul Parag Joshi, specialist în cardiologie preventivă şi profesor asistent de medicină internă la UT Southwestern, într-un comunicat de presă. "Descoperirile noastre sugerează că persoanele care nu prezintă acumulări de calciu în vasele de sânge ar putea să nu fie nevoite să ia statine, în ciuda prezenţei altor factori de risc care pot cauza boala coronariană", a adăugat acesta, conform agerpres.ro.



Oamenii de ştiinţă au analizat rezultatele tomografiilor computerizate ale inimii şi zonei pectorale a 6.184 de persoane cu vârste cuprinse între 45 şi 84 de ani care nu au avut niciodată un atac de cord sau un atac cerebral, cuprinse în Studiul Multietnic asupra Aterosclerozeii (MESA).



În urma scanării arterelor coronare pentru calcificări s-a observat că jumătate dintre participanţi nu prezentau depozite de calciu în artere - scor de calciu coronarian (CAC) zero - şi aveau sub 3% risc de a trece printr-un eveniment cardiovascular într-o perioadă de zece ani, în ciuda faptului că prezentau alţi factori de risc pentru boli de inimă şi accident vascular cerebral, precum diabet de tip 2, hipertensiune şi niveluri ridicat al colesterolului "rău".



Totuşi, un scor de calciu coronarian zero nu reflectă neapărat absenţa plăcii în interiorul arterelor sau că persoanele respective nu prezintă risc de atac de cord, ci mai degrabă că probabilitatea unui astfel de eveniment este mai mică decât valorile limită la care se recomandă în mod normal administrarea de statine. "Un scor CAC poate să fie cu adevărat util în cadrul discuţiei dintre medic şi pacient cu privire la începerea sau nu a (administrării - n.r.) statinelor pentru prevenirea primară a atacurilor de cord şi a accidentelor vasculare cerebrale", a precizat Joshi.