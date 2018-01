FOTO EXPLICATIE: Aceasta este cea mai periculoasă grăsime din organism

Grasimea de pe corp oricum este nociva si in orice fel, reprezentand un factor de risc pentru multiple boli asociate, insa dupa ultimele descoperiri se pare ca cea din zona burtii, viscerala, este mai periculoasa decat oricare alta, anunta BBC.

Si nu ne referim la grasimea abdominala pe care o simtim si o vedem cu usurinta, ci de grasimea viscerala, cea dintr-un strat mai profund, de sub piele, care se depune pe organele din abdomen, afectandu-le grav. Vestea buna este ca aceasta se elimina cu mult mai multa usurinta decat cea vizibila, de la suprafata, astfel ca si cea mai mica urma de slabire exterioara, care se vede cu ochiul liber, are efecte poztive asupra organismului.



Un exemplu ar fi ficatul gras sau steatoza hepatica. Steatoza hepatica reprezinta o acumulare in exces a grasimilor la nivelul ficatului, ceea ce tulbura functiile celulelor hepatice si, in timp, pacientul poate evolua spre hepatita, scrie bzi.ro.