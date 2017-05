Această băutură vă ajută să eliminați toxinele și să slăbiți dacă o consumați înainte de culcare!

În prezent, există atât de mulţi oameni care sunt supraponderali datorita stilului de viaţă nesănătos. Lipsa de exerciţiu fizic, obiceiuri alimentare nesanatoase şi mesele neregulate determina imposibilitatea unor organe din corpul nostru de a funcţiona în mod corespunzător şi în cele din urmă se ajunge la acumularea de grăsimi în anumite părţi ale corpului nostru. Ghiciti unde sunt acumulate aceste grăsimi în cea mai mare parte? Ai dreptate în zona stomacului!

Există diverse moduri prin care puteţi elimina aceste grăsimi excesive din zona stomacala, inclusiv liposuctie. Dar, desigur nu se recomanda liposuctia. Am descoperit o reteta eficienta, care poate fi realizata la domiciliu. Aceasta reteta este complet natural, astfel încât vă puteţi aştepta la nici un efect secundar.Prin consumul acestei retete veti reusi sa eliminati toxinele din corp iar in timp veti reusi sa slabiti si cu ajutorul sportului. Folosind pătrunjelul şi castravetele ca si ingrediente, această băutură are capacitatea de a elimina toxinele acumulate si grasimea abdominala si, de asemenea consolideaza sistemul imunitar si accelereaza metabolismul, potrivit sănătatea.ro.

Iată ce aveţi nevoie pentru a pregăti aceasta bautura:

1/3 cana apa,

Un castravete,

1 bucata de radacina de ghimbir,

Un buchet de patrunjel,

Jumatate de lamaie.

Cum se pregăteste reteta: Spala bine castravetele, patrunjelul si ghimbirul deoarece, vor fi consumate crude. Radeti patrunjel până când veţi obţine o lingurita din el şi pune-l deoparte pentru o utilizare ulterioară. Feliaza castravetele. Se amestecă toate ingredientele cu blenderul până când toate acestea sunt perfect amestecate. Trebuie să aveţi o textura spumoasa dar foarte uşoare.Puteţi, de asemenea, sa-l indulciti cu miere.

Cum se administreaza? Consumă bautura inainte de a merge la culcare zilnic. Veţi vedea rezultatul în termen de câteva săptămâni. Va veti simti energizati şi grăsimea de pe burtă dumneavoastră va fi eliminate treptat. Nu uitaţi să adoptati, de asemenea,un stil de viaţă sănătos si sa faceti sport pentru a obtine rezultatele mult dorite.Aceasta bautura este ajutoare a intregului proces.