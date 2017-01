Accident îngrozitor în timpul unui număr de magie. A vrut să prindă un glonţ cu gura. Şocant!

Un magician celebru s-a împușcat în gură după ce a vrut să prindă un glonț. Imagini șocante!

Magicianul David Blaine a fost la un pas de moarte, în timpul unui număr de magie eșuat. Magicianul, în vârstă de 43 de ani, a încercat să prindă un glonț în gură, un experiment pe care l-a mai încercat și în anul 2010.

Blaine trebuia să prindă glonțul lansat dintr-o armă într-un suport special pe care îl avea în gură. A fost la un pas de a muri pentru că suportul din gură nu era stabil.

După ce Blaine a tras de sfoara care a activat trăgaciul, glonțul a distrus suportul special din gura lui Blaine și magicianul a mărturisit că a trecut printr-un moment şocant.

"Când a ajuns glonțul în suport, am auzit un țiuit puternic în urechi și am simțit un impact foarte puternic în spatele gâtului. Eram convins că glonțul mi-a trecut prin ceafă și că tocmai am murit. Imediat mi-am dat seama că mă doare și că sunt viu. Suportul a fost distrus, dar am supraviețuit", a povestit Blaine.