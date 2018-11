A venit iarna! Au căzut primele ninsori şi temperaturile au scăzut mult sub zero grade

A căzut prima ninsoare în Capitală. Bucureștenii care au ieșit pe străzi vineri seară au putut să se bucure de primii fulgi de zăpadă. La Iași a nins însă ca în povești, temperaturile au coborât sub limita înghețului, iar vântul a suflat cu putere.

A nins ca în povești la Iași. Temperaturile au coborât mult sub zero grade, cu toate acestea oamenii s-au bucurat să privească Palatul Culturii în haine iarnă.



A căzut prima ninsoare și în București. Temperaturile maxime în acest sfârșit de săptămână nu vor fi mai mari de 2-3 grade, iar minimele vor coborî sub -2 grade.



Temperaturi la limita înghețului s-au înregistrat noaptea trecută și la Focșani. În vreme ce la Buzău, zăpada s-a așezat deja în parcări și pe acoperișurile blocurilor.