Dramă în lumea filmului! A murit starul din "Casino"

Vinny Vella, actorul care a jucat în filmul "Casino", dar şi în alte producţii cu gangsteri, a murit la vârsta de 72 de ani.

Fiul lui Vinny Vella, Vinny Vella Jr, a declarat că tatăl lui a decedat în urma unei suferinţe cauzate de cancerul la ficat.

Vinny Vella a jucat în "Casino" alături de Robert de Niro, Sharon Stone, Joe Pesci şi a mai apărut şi în alte producţii, gen "Donnie Brasco," "Kissing Jessica Stein," "Kill the Irishman," "Mambo Cafe," "This Thing of Ours" şi "Find Me Guilty."