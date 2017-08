A întâlnit un băiat în club și a avut parte de sex perfect! Nu îi știe numele și acum e disperată

O tânără a cerut ajutorul unui specialist în sex, după ce a avut parte de un sex minunat cu un bărbat pe care l-a întâlnit în club.

Am avut parte de un sex grozav, weekend-ul trecut cu tip pe care l-am întâlnit în club. Nu am apucat să ne cunoaștem, el nu știe cum mă cheamă și nici eu pe el. De atunci, viața mea s-a schimbat. El este singurul care m-a făcut să mă simt specială, cum mai făcut-o niciun bărbat până acum. Nu a fost numai sex, ci și felul în care m-a tratat. Mi-aș dori să mă apropii de el.

Am 24 de ani, mi-am început viața sexuală la 16 ani și am avut 200 de parteneri până acum. La școală, băieții erau mereu cu ochii pe mine, fetele mă invidiau și mă numeau o fată ușoară. Am avut multe aventuri de o noapte și au fost și băieți care imi spuneau că ar vrea să rămân cu mine, însă nu a fost să fie. Mă înșelasem în privința lor.

L-am întâlnit pe acest băiat și pentru prima dată, am simțit ceva, însă nu am apucat să ne cunoaștem, pentru nu fac acest lucru, dar acum mi-am schimbat dorința și aș vrea să îl am aproape.

Sfatul specialistului în sex. Ar trebui să înveți să te respecți mai mult și să vezi și partea mai bună a vieții. Se pare că nu ai avut parte de multă dragoste în copilărie și adolescență și te-ai refugiat în aceste aventuri. Nu trebuie să te învinuiești pentru modul î care ai trăit până acum, poți schimba lucrurile.