A demisionat de la Antena 1, a divorțat și s-a făcut preot

Este unul dintre cei mai cunoscuți actori și oameni de televiziune din România.

Ovidiu Cuncea a divorțat la 52 de ani. Conform Cancan.ro, cererea a fost depusă la începutul anului 2019, de către soția lui. Sentința a fost pronunțată abia la finalul lunii iunie 2019. Se pare că soția a intentat divorț de actorul Ovidiu Cuncea.



Magistrații de la Judecătoria Sectorului 3 i-au acordat divorțul Cristinei Cuncea. Femeia a depus cererea de divorț la începutul anului, mai exact în luna februarie 2019.

„Am făcut seminarul teologic, înainte de 90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni’, dezvăluia Cuncea, la emisiunea Vorbește lumea.

„Se naște de undeva. Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja. Înainte de hirotonie am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că dacă deranjez să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul’, a mai povestit Cuncea.