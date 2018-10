A ajuns să livreze mere bio italienilor după ani de muncă

Marin Şerban, din Găneasa, a înfiinţat o plantaţie de meri, după 13 ani în care a muncit pentru alţii, în Italia. Acum, merele sale bio ajung la italieni, nemţi şi alţi europeni, regretul olteanului fiind că românii preferă merele mai ieftine dar pline de pesticide, scrie realitateadeolt.net.

Şerban a reuşit să acceseze o finanţare de peste 239.000 de euro, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole. Investiţia a presupus dotarea plantaţiei de 6,66 hectare cu utilaje agricole moderne, cu o instalaţie de irigat şi cu o plasă antigrindină şi antiinsecte. Fermierul povesteşte că ideea de a investi în România i-a venit când era la muncă în Italia, unde lucra tot într-o plantaţie de meri. Când a auzit că merele româneşti sunt greu de vândut, i-a venit ideea să se axeze pe producţia bio.

„Am lucrat în Italia vreo 13 ani şi uitându-mă, prin 2012, la televizor, la Viaţa Satului, am văzut că toată lumea încearcă să ia fonduri europene. Am zis să încercăm şi noi să facem o fermă, să facem ceva acasă. Am ales să produc mere pentru că asta ştiam să fac. Când m-am hotărât, prin 2013, şi am început să cumpăr terenul, am văzut un reportaj cu sute de tone de mere care se vindeau la preţuri derizorii, 70-80 de bani pe kilogram. Atunci mi-a venit ideea să facem ceva diferit faţă de toată lumea, să facem ecologic, bio. De atunci, am pornit cu bio”, a declarat Marin Şerban.