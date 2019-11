5 to go, primul brand 100% românesc premiat la nivel internațional!

Premieră în industria cafelei din România! 5 to go este primul brand de cafea 100% românesc câștigător al unui premiu internațional! Aseară, în cadrul galei The European Coffee Awards organizată în Dubai, lanțul de cafenele 5 to go a câștigat argintul la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrală și de Est, în competiție directă cu mari lanțuri internaționale cu tradiție, Starbucks Coffee Company și Costa Coffee.

„Nu am cuvinte să exprim bucuria din acest moment! Suntem copleșiți de acest premiu și onorați că am primit votul de încredere a peste 1,700 de experți și oameni din industrie. Această recunoaștere e o mare satisfacție pentru 5 to go, dar și o imensă provocare, care vine la pachet cu promisiunea de a menține standardele, de a rămâne activi și de a inova în permanență. Le mulțumim tuturor celor care ne-au votat, comunității 5 to go, francizaților, partenerilor și clienților deopotrivă, și un mare mulțumesc întregii echipe 5 to go, pentru că împreună am reușit astăzi să câștigăm acest premiu onorant!”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

În august 2019, 5 to go a primit cu bucurie vestea nominalizării, pentru prima oară, la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrală și de Est, împreună cu alte 18 lanțuri de cafenele. Rămași în top 3 la această categorie, Radu Savopol și Lucian Bădilă, co-fondatorii 5 to go, s-au aflat zilele acestea în Dubai, la The European Coffee Symposium, iar în cadrul galei de aseară, 12 noiembrie, au reprezentat cu mândrie România și au primit argintul, marcând astfel o premieră pentru industria cafelei din România.

Evenimentul, de mare rezonanță în industria cafelei, se află la cea de-a 12-a ediție și s-a desfășurat anul acesta în Dubai. Puterea mărcii, performanța de business, inovația, calitatea produselor și serviciilor, designul și atmosfera sau dedicarea în dezvoltarea industriei au fost unele dintre criteriile luate în calcul la jurizare. Organizator este Allegra Insights, una dintre cele mai mari agenții de cercetare din UK.

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent este aproape de pragul de 150 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate. Sub sloganul „Smile, there’s coffee!”, 5 to go oferă consumatorilor un spațiu cald și prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosită este una cu o aromă intensă, corpolentă, cremoasă, ce se constituie într-un amestec unic, creat special pentru lanțul de cafenele 5 to go. Pentru că cifra 5 reprezintă elementul de structură a brandului, echipa 5 to go oferă clienților 5 motive principale să revină în una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață.