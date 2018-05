5 tipuri de sex pe care orice femeie ar trebui să le încerce

Exista sute de feluri in care poti sa faci sex – vezi Kamasutra, de exemplu – insa nimeni nu le poate proba pe absolut toate. Totusi, intre toate aceste tipuri de situatii si pozitii, exista un top 5 al celor pe care orice femeie ar trebui sa le incerce macar o data in viata.

1. Sexul din luna de miere



Nu exista o senzatie mai placuta decat atunci cand doua suflete pereche devin unul. Asa ca nici nu e nevoie de mai multe detalii…



2. Sexul de impacare



Este ceea ce se intampla cand linia dintre furie si pasiune este foarte fina si extrem de usor de trecut.



3. Sexul in vacanta



Nu e pentru toata lumea. Insa poate fi senzational, cand in plina vacanta incingi niste partide de sex cu un barbat fabulos, alaturi de care traiesti cele mai pasionale si fierbinti nopti din viata ta – atata timp cat nu uiti sa te protejezi, desigur.



4. “S-ar putea sa ne prinda”



E un tip de sex cu multa adrenalina, pe care ar trebui macar o data in viata ta sa-l probezi: in locuri publice sau undeva unde ati putea fi oricand surprinsi.



5. “O sa-ti fie foarte dor de mine”



Da, este un gen de sex care poate fi minunat, chiar daca relatia dintre parteneri ajunge sa nu mai fie, cand ii poti oferi multe indicii ca o sa-i lipsesti foarte mult.



