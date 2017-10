3 zodii cu suflet de aur. Sunt trimişii lui Dumnezeu! Vindecă totul în jurul lor

In ciuda rautatii si a invidiei care exista in lume, sunt si oameni care par sa nu cunoasca astfel de atitudini negative. Pentru ca ei au un suflet bun si vad si fac binele. Sunt oameni foarte inimosi, au un suflet minunat, iar prezenta lor este ca un pansament tamaduitor.

Toti acesti oameni minunati sunt nascuti cu precadere in urmatoarele 3 zodii:



Rac



Probabil ca niciun alt om pe lumea aceasta nu e mai dispus sa se sacrifice pentru ceilalti asa cum e nativul Rac. Pentru el, binele celorlalti e cel mai important, tocmai de aceea si are grija de cei din jur. E plin de compasiune si foarte generos, foarte afectuos.



Balanta



Persoanele nascute in zodia Balantei cauta in permanenta sa isi ofere ajutorul, sa gaseasca solutii pentru problemele celor neajutorati. Sunt oameni armoniosi, sociabili, iubitori de pace si de armonie. Pentru ca celor din jur sa le fie bine, acesti nativi sunt capabili sa faca orice fel de compromis.



Varsator



Persoanele nascute in aceasta zodie sunt altruiste si se lasa pe sine deoparte doar pentru a-i ajuta pe ceilalti. Sunt persoane generoase si extrem de politicoase. Sunt respectate de toate lumea pentru bunul simt de care dau dovada. Atunci cand capata incredere in tine, iti devin cei mai buni prieteni, persoanele la care poti apela oricand si care sunt in stare sa faca totul pentru tine.