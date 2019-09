10 lucruri pe care să nu le interzici niciodată copilului tău

Stabilirea de reguli si impunerea de limite copiilor nu inseamna "dictatura”, ci sa ai doi stalpi importanti in educatie, atat de necesari pentru pastrarea armoniei in familie, pentru invatare si pentru o relatie sanatoasa intre cei mici si lumea din jur.

Atentie, insa, sa nu exagerati cu regulile, iar cele 10 lucruri pe care nu ar trebui sa i le interzici copilului tau sunt pe sursa parintidenota10.ro. Sunt lucruri clare despre care copilul trebuie sa stie ca sunt interzise, dar anumite restrictii l-ar putea face sa se simta nesigur si sa limiteze invatarea.

1. Să greşească

A gresi e omeneste si din greseli ai mereu ceva de invatat. Si tu, ca adult responsabil, faci greseli si cu siguranta nu iti place sa se tipe la tine atunci cand se intampla. E valabil si pentru copii, mai ales ca ei sunt in plin proces de invatare si unele lucruri li se par dificile, cum ar fi legatul sireturilor, sa-si faca patul sau sa isi tina jucariile in ordine. Important este sa il ajuti sa le faca din ce in ce mai bine in fiecare zi si sa invete lucruri care tie poate ti se par simple, nu să-l cerţi.

Sursa