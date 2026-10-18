Se lucrează la repornirea CET Iași după incendiu. Peste 50 de angajați și specialiști intervin pentru reluarea căldurii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 14:22

Peste 22.000 de apartamente din Iași, dar și școli, spitale și alte instituții publice racordate la sistemul centralizat de termoficare au rămas fără căldură și apă caldă după explozia urmată de incendiu de la CET Iași. Peste 50 de angajați ai centralei și specialiști în domeniul electric și energetic lucrează duminică pentru remedierea avariei, potrivit Primăriei Iași.

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