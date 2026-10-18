Se lucrează la repornirea CET Iași după incendiu. Peste 50 de angajați și specialiști intervin pentru reluarea căldurii

Peste 22.000 de apartamente din Iași, dar și școli, spitale și alte instituții publice racordate la sistemul centralizat de termoficare au rămas fără căldură și apă caldă după explozia urmată de incendiu de la CET Iași. Peste 50 de angajați ai centralei și specialiști în domeniul electric și energetic lucrează duminică pentru remedierea avariei, potrivit Primăriei Iași.
Municipalitatea anunță că prioritatea este repornirea în siguranță a instalațiilor. În paralel, autoritățile caută variante temporare pentru asigurarea căldurii și apei calde în unitățile de învățământ și în spitalele dependente de rețeaua publică.
Intervenții la CET Iași pentru restabilirea alimentării cu energie electrică
Echipele aflate la centrală îndepărtează resturile rămase în urma incendiului și evaluează pagubele. Primăria a cerut sprijinul Delgaz Grid pentru manevrele tehnice necesare și pentru asigurarea alimentării cu electricitate a CET I Iași.
Conform comunicatului municipalității, verificările nu au indicat alte probleme tehnice la infrastructura centralei, în afara celor de la postul electric afectat de foc.
Intervenția este coordonată de o echipă mixtă de criză, formată din specialiști ai CET I Iași și ai Delgaz Grid. Aceștia vor rămâne permanent la centrală pentru a identifica soluțiile care să permită repornirea instalațiilor în condiții de siguranță.
Soluții temporare pentru școlile și spitalele racordate la termoficare
Reprezentanții Primăriei Iași au contactat conducerile școlilor și spitalelor conectate la sistemul centralizat. Discuțiile vizează găsirea unor alternative temporare pentru furnizarea căldurii și a apei calde până la remedierea avariei.
Primarul Mihai Chirica a transmis că sunt analizate cele mai rapide variante tehnice de intervenție. Potrivit edilului, lucrările ar putea continua fără întrerupere, inclusiv 24 de ore din 24, dacă va fi necesar.
Acesta a mulțumit angajaților CET I Iași pentru mobilizare și echipelor Delgaz Grid pentru sprijinul acordat cu personal și echipamente.
Incendiul a izbucnit sâmbătă, la un transformator din incinta centralei
Explozia urmată de incendiu s-a produs sâmbătă, la un transformator electric din incinta CET Iași, de pe Calea Chișinăului. Deși focul a fost stins, avaria a întrerupt furnizarea agentului termic pentru consumatorii racordați la rețeaua centralizată.
În informațiile comunicate nu este precizat un termen pentru reluarea furnizării căldurii și apei calde. Primăria Iași anunță că va publica noi detalii pe măsură ce intervențiile avansează.