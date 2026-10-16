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Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani au depășit stadiul fizic de 55%. Când vor putea circula șoferii pe acest tronson
FOTO: Facebook
Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii Bacău–Pașcani (A7) avansează în ritm alert, stadiul fizic al execuției depășind 55%. Pe șantier sunt mobilizați 350 de muncitori și peste 100 de utilaje și camioane, a anunțat vineri directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.
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