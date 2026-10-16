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Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani au depășit stadiul fizic de 55%. Când vor putea circula șoferii pe acest tronson

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 18:22

Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii Bacău–Pașcani (A7) avansează în ritm alert, stadiul fizic al execuției depășind 55%. Pe șantier sunt mobilizați 350 de muncitori și peste 100 de utilaje și camioane, a anunțat vineri directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Lucrările pe lotul 3 al A7 au depășit 55%

Lotul 3 al Autostrăzii Bacău - Pașcani (#A7) a depășit stadiul fizic de 55%. Pe ultimul lot al A7, Mircești - Pașcani, în lungime de 28,09 km, constructorul român (UMB) are mobilizați în șantier 350 de muncitori și o flotă de peste 100 de utilaje și camioane. În această etapă, antreprenorul desfășoară simultan mai multe categorii de lucrări: structura rutieră (terasamente și îmbrăcăminte asfaltică), elemente de infrastructură la poduri și pasaje și amenajarea spațiilor de servicii

— a transmis Cristian Pistol., într-o postare pe Facebook.

Când vor putea circula șoferii pe acest drum

Directorul CNAIR a subliniat că unul dintre principalele obiective ale proiectului este nodul rutier de la Pașcani, care va conecta Autostrada A7 cu Autostrada Unirii (A8). Acesta va cuprinde opt bretele de racordare și va fi primul nod rutier de tip turbion din rețeaua de autostrăzi din România, fiind proiectat pentru a prelua volume ridicate de trafic. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la acest obiectiv a ajuns la 35%.

Vreau ca până la finele acestui an să deschidem circulația pe încă aproximativ 49 de kilometri din A7, de la Bacău Nord la Mircești, urmând ca restul de 28,09 kilometri să-i dăm în trafic în prima parte a anului 2027

— a mai spus acesta.
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