Mihai Fifor cere relansarea economiei și garanții că taxele nu vor crește în 2027: „Jucăm all-in”

Mihai Fifor susține că relansarea economiei trebuie să fie principala prioritate a viitoarei guvernări și cere stabilitate fiscală, energie la prețuri competitive și garanții că anul 2027 nu va aduce noi majorări de taxe. Într-un mesaj cu critici la adresa politicilor economice asociate lui Ilie Bolojan, Fifor avertizează că măsurile asumate prin programul de guvernare trebuie transformate în rezultate concrete.
„Există o condiție sine qua non pentru reușita viitoarei guvernări: relansarea economiei românești. Fără ea, orice program de guvernare, oricât de ambițios, riscă să rămână o colecție de bune intenții”, afirmă Mihai Fifor.
Potrivit acestuia, susținerea veniturilor, a serviciilor publice și a investițiilor depinde de revenirea creșterii economice.
Mihai Fifor critică povara fiscală și costurile suportate de companii
În mesajul său, Fifor susține că economia românească se află într-un punct critic, iar firmele autohtone sunt afectate de fiscalitate, creșterea costurilor și reducerea consumului. El afirmă că aceste presiuni determină companiile să amâne investițiile și să își concentreze resursele asupra supraviețuirii.
Pentru a-și susține argumentele, Fifor invocă o scădere a producției industriale de 3,4% în primele opt luni ale anului și un recul de 4,4% în industria prelucrătoare. Acesta menționează, de asemenea, peste 520.000 de șomeri și o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 30%, în paralel cu lipsa personalului calificat.
În privința investițiilor străine directe, Fifor citează date pe care le atribuie Băncii Naționale a României, potrivit cărora acestea s-ar fi redus cu 62,5% în primele opt luni din 2026, de la 5,66 miliarde de euro la 2,12 miliarde de euro.
În opinia sa, această evoluție ridică probleme legate de atractivitatea economiei și de predictibilitatea mediului de afaceri.
Energie la prețuri competitive și fără majorări de taxe în 2027
Costurile energiei și transportului reprezintă o altă temă centrală a mesajului. Fifor susține că acestea reduc capacitatea producătorilor români de a investi și de a concura pe piețele europene.
„Cum poate concura industria românească atunci când costurile de producție îi consumă o parte tot mai mare din resurse, înainte ca produsele să ajungă pe piață?”, întreabă acesta.
Printre măsurile pe care le consideră urgente se numără:
asigurarea energiei la prețuri competitive;
stabilitatea fiscală și evitarea unor noi majorări de taxe în 2027;
reluarea investițiilor publice și private;
deblocarea programelor naționale de dezvoltare;
accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene;
aplicarea măsurilor de stimulare economică și susținerea capitalului românesc.
„Echilibrul bugetar nu poate fi construit prin slăbirea continuă a bazei economice care generează veniturile statului”, afirmă Fifor, care critică fiscalitatea excesivă și impredictibilitatea.
Programul SAFE, prezentat drept o oportunitate pentru industria românească
Fifor invocă și programul SAFE, despre care spune că ar trebui folosit pentru dezvoltarea capacităților industriale naționale, transfer de tehnologie și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție.
În mesaj, acesta menționează o finanțare de 16,68 miliarde de euro pentru România, în cadrul mecanismului european de 150 de miliarde de euro. În opinia sa, valorificarea acestor resurse ar putea sprijini investițiile și crearea unor locuri de muncă înalt calificate.
Fifor susține că relansarea consumului trebuie însoțită de consolidarea producției interne, iar atragerea investițiilor străine trebuie completată de dezvoltarea capitalului autohton.
Bugetul pentru 2027, „primul test major” al noii orientări economice
Mihai Fifor consideră că bugetul pentru 2027 va arăta dacă angajamentele privind stimularea economiei sunt susținute prin măsuri concrete.
„El trebuie să confirme că România își asumă dezvoltarea prin investiții și producție, într-un parteneriat real între stat și mediul de afaceri”, transmite acesta.
Totodată, Fifor afirmă că PSD a condiționat participarea la guvernare de schimbarea direcției economice, prin stimularea economiei, protejarea veniturilor și asigurarea predictibilității fiscale. Potrivit lui, aceste principii se regăsesc în programul de guvernare, dar urmează etapa decisivă a aplicării lor.
„Un lucru e cert: jucăm all-in. Nu e loc de erori, nu e loc de strategii electorale. România trebuie întoarsă de pe buza prăpastiei. Cu un efort colectiv uriaș”, afirmă Mihai Fifor.