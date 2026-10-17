Mihai Fifor cere relansarea economiei și garanții că taxele nu vor crește în 2027: „Jucăm all-in”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 oct. 2026, 08:53

Mihai Fifor susține că relansarea economiei trebuie să fie principala prioritate a viitoarei guvernări și cere stabilitate fiscală, energie la prețuri competitive și garanții că anul 2027 nu va aduce noi majorări de taxe. Într-un mesaj cu critici la adresa politicilor economice asociate lui Ilie Bolojan, Fifor avertizează că măsurile asumate prin programul de guvernare trebuie transformate în rezultate concrete.

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