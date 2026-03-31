Un oraș din România va reduce biletul pentru transportul public la doar 1 leu pe zi din cauza scumpirii carburanților

Primăria Arad vrea să reducă drastic tarifele pentru transportul public, astfel încât un bilet valabil 24 de ore să coste doar 1 leu, cu TVA inclus. Primarul Călin Bibarț a anunțat că proiectul va fi pus în transparență publică și, dacă trece de avize, ar putea fi aplicat în una sau două luni.

Noua propunere prevede un tarif unic de 1 leu pentru 24 de ore de călătorie cu tramvaiele și autobuzele. În prezent, un bilet valabil o oră costă 4,5 lei. Autoritățile spun că vor fi reduse și celelalte tarife, iar abonamentul lunar ar putea coborî sub 30 de lei.

De ce vrea Primăria această măsură

Primarul spune că ideea are două scopuri: să ajute populația și să încurajeze oamenii să lase mașina acasă. Măsura vine pe fondul scumpirii carburanților și al investițiilor făcute în ultimii ani în transportul public, inclusiv în tramvaie noi și modernizarea infrastructurii.

În 2025, veniturile din bilete au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în timp ce bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de aproape zece ori mai mare. Autoritățile spun că sistemul este deja subvenționat și mizează pe creșterea numărului de călători pentru a recupera o parte din pierderi.

În ultimele săptămâni, numărul călătorilor a crescut cu aproximativ 15%, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Aradul are una dintre cele mai extinse rețele de transport public din țară, cu 15 linii de tramvai și peste 335 de kilometri de trasee.