Accident grav în Pecineaga: șapte persoane au fost implicate, iar cinci au fost transportate la spital

31 mar. 2026, 10:12
Accident grav în Pecineaga: șapte persoane au fost implicate.

Un accident rutier a avut loc marți, 31 martie, în localitatea Pecineaga, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, potrivit informațiilor transmise de ISU.

Cinci persoane au ajuns la spital

În urma impactului, șapte persoane au fost implicate. Dintre acestea, trei bărbați și două femei au fost transportați la spital. Toate victimele erau conștiente în momentul în care au fost preluate de echipajele medicale.

Intervenția echipajelor de salvare

La fața locului au intervenit echipaje de salvare pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației. Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

