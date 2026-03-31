Accident grav în Pecineaga: șapte persoane au fost implicate, iar cinci au fost transportate la spital

Un accident rutier a avut loc marți, 31 martie, în localitatea Pecineaga, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, potrivit informațiilor transmise de ISU.

În urma impactului, șapte persoane au fost implicate. Dintre acestea, trei bărbați și două femei au fost transportați la spital. Toate victimele erau conștiente în momentul în care au fost preluate de echipajele medicale.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației. Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente.