Turcia va primi o parte din motorina pe care Rusia o va livra americanilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 17:39

Turcia va importa o parte din motorina rusească destinată piețelor internaționale, ca urmare a acordului negociat de Donald Trump. Potrivit ministrului Energiei de la Ankara, Alparslan Bayraktar, această decizie va asigura fluxuri stabile de combustibil pentru piața turcă, în baza noului cadru de înțelegeri stabilit între Washington și Moscova.

Distribuie articolul