Turcia va primi o parte din motorina pe care Rusia o va livra americanilor

Turcia va importa o parte din motorina rusească destinată piețelor internaționale, ca urmare a acordului negociat de Donald Trump. Potrivit ministrului Energiei de la Ankara, Alparslan Bayraktar, această decizie va asigura fluxuri stabile de combustibil pentru piața turcă, în baza noului cadru de înțelegeri stabilit între Washington și Moscova.
Duminică, ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a confirmat că Ankara va fi beneficiara unei părți din motorina rusească destinată piețelor internaționale, un aranjament facilitator apărut în urma discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus.
Livrări de motorină din Rusia: O decizie pragmatică ce stârnește controverse la nivel internațional
Rusia menținuse în ultimele luni restricții drastice asupra exporturilor de motorină, însă deblocarea lor parțială deschide ușa aprovizionării pieței turcești.
„În urma discuțiilor pe care le-am avut, vom lua o parte din acea motorină pentru Turcia”, a precizat ministrul Alparslan Bayraktar într-un interviu acordat postului Kanal 7.
Harta dependenței energetice determină Ankara să adopte un joc diplomatic flexibil: deși își acoperă o pondere substanțială din necesar prin resurse rusești, Turcia derulează concomitent achiziții din Iran, Azerbaidjan și parteneri occidentali, derulând noi acorduri cu Statele Unite.
Înțelegerea privind combustibilul rusesc nu a rămas fără ecou. Decizia a atras critici ferme din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, dar și din partea unor oficiali europeni și parlamentari republicani de la Washington, care văd în aceste tranzacții o gură de oxigen financiar pentru Moscova.
Marea Neagră, miza de 45 de milioane de metri cubi pe zi: Planul masiv pentru zăcământul Sakarya
În paralel cu importurile de motorină, Ankara mizează masiv pe exploatarea propriilor resurse de gaze naturale. Strategia turcă din Marea Neagră intră într-o nouă etapă de accelerare:
Nava-simbol Osman Gazi: Prima platformă plutitoare de producție a fost trimisă sâmbătă în Marea Neagră. Autoritățile estimează că aceasta va dubla capacitatea de extracție din perimetrul Sakarya, urcând producția zilnică de la 9,5 milioane la 20 de milioane de metri cubi.
Noua platformă din 2028: O a doua unitate plutitoare va fi pusă în funcțiune în primul trimestru din 2028, adăugând încă 25 de milioane de metri cubi pe zi.
Odată atins plafonul total de 45 de milioane de metri cubi pe zi, gazele din producția internă vor putea acoperi necesarul de consum pentru trei din patru locuințe din Turcia.
Miza economică este uriașă: din totalul de 59 de miliarde de metri cubi de gaze consumați anul trecut, producția internă a acoperit doar 3,1 miliarde, diferența fiind grevată de costurile mari ale importurilor.
Tensiunile din Orientul Mijlociu amână proiectele din Pakistan
Efectele instabilității regionale generate de conflictul din Iran se fac deja simțite pe agenda Ankarei. Ministrul Bayraktar a dezvăluit că operațiunile de explorare a hidrocarburilor pe care Turcia le planificase în largul coastelor Pakistanului au fost amânate cu aproximativ șase luni, din cauza riscurilor de securitate din regiune.