Țările cu cele mai mari datorii la FMI. Pe ce loc se află România în clasamentul debitorilor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 14:44

Argentina are credite de rambursat către Fondul Monetar Internațional în valoare de 56,8 miliarde de dolari, de aproape patru ori peste nivelul Ucrainei, al doilea mare debitor al instituției. Clasamentul, realizat de Visual Capitalist pe baza datelor FMI de la începutul lunii octombrie 2026, arată diferențe considerabile între statele care au apelat la finanțarea Fondului.

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