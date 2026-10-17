Țările cu cele mai mari datorii la FMI. Pe ce loc se află România în clasamentul debitorilor

Argentina are credite de rambursat către Fondul Monetar Internațional în valoare de 56,8 miliarde de dolari, de aproape patru ori peste nivelul Ucrainei, al doilea mare debitor al instituției. Clasamentul, realizat de Visual Capitalist pe baza datelor FMI de la începutul lunii octombrie 2026, arată diferențe considerabile între statele care au apelat la finanțarea Fondului.
Soldul creditelor Argentinei echivalează cu 8,2% din Produsul Intern Brut estimat pentru acest an. Totodată, suma depășește valoarea cumulată a împrumuturilor următoarelor șase țări din clasament.
Argentina, Ucraina și Pakistan au cele mai mari datorii la FMI
Ucraina ocupă poziția a doua, cu un sold al creditelor de 14,4 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 6,4% din PIB. Pe locul al treilea se află Pakistanul, cu 10,8 miliarde de dolari.
Egiptul se situează pe poziția a patra, cu împrumuturi de rambursat de 10,6 miliarde de dolari, urmat de Ecuador, cu 9,4 miliarde de dolari.
În cazul Ecuadorului, creditele FMI reprezintă 6,8% din PIB. Raportarea la dimensiunea economiei evidențiază astfel o expunere importantă, chiar dacă valoarea totală a împrumuturilor este mult sub cea înregistrată de Argentina.
De ce Argentina apelează repetat la finanțarea FMI
Argentina a revenit în mai multe rânduri la sprijinul Fondului, pe fondul crizelor valutare, al inflației ridicate și al dificultăților de finanțare de pe piețele internaționale.
În 2018, autoritățile de la Buenos Aires au obținut un acord de 57 de miliarde de dolari, în contextul unei crize monetare severe. Un nou acord important a urmat în 2022.
Programul aprobat în aprilie 2025 a prevăzut o finanțare de 20 de miliarde de dolari, cu o primă tranșă de 12 miliarde de dolari disponibilă imediat. Printre obiective s-au numărat stabilizarea economiei, consolidarea rezervelor valutare și refacerea încrederii investitorilor.
Administrația președintelui Javier Milei a introdus reduceri ale cheltuielilor publice, măsuri de disciplină fiscală și un regim valutar mai flexibil. Ulterior, o evaluare din mai 2026 a permis accesarea unei noi tranșe de un miliard de dolari.
Războiul a amplificat nevoia de finanțare a Ucrainei
Pentru Ucraina, necesarul de sprijin extern este legat de consecințele invaziei ruse începute în 2022. Distrugerile infrastructurii și perturbarea activității economice au sporit presiunea asupra finanțelor țării.
În februarie 2026, Kievul a obținut un nou program FMI, în valoare de 8,1 miliarde de dolari. Acesta face parte dintr-un pachet internațional de sprijin mai amplu, de 136,5 miliarde de dolari.
Pakistanul, aflat pe a treia poziție, se confruntă cu un alt tip de dificultăți: venituri fiscale insuficiente, deficit de valută și datorii acumulate în sectorul energetic.
România nu figurează între primele 26 de țări din clasament
România nu apare între cele 26 de state incluse în clasamentul marilor debitori prezentat de Visual Capitalist. Această poziționare se referă strict la lista analizată, nu la un clasament al datoriei publice totale a statelor.