Indexarea pensiilor în 2027. Cele trei scenarii prezentate de Anton Hadăr: majorări de 5%, 7,3% sau 10%

Pensiile ar putea fi indexate în 2027, potrivit măsurilor prevăzute în programul de guvernare 2026–2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu. Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, a prezentat, la Realitatea PLUS, trei scenarii de majorare: 5%, 7,3% și 10%. În opinia sa, varianta de 7,3% ar putea fi cea mai probabilă, însă procentul nu a fost anunțat.
Ce spune Anton Hadăr despre indexarea pensiilor în 2027
Liderul sindical a susținut că pensiile ar trebui să reprezinte o prioritate pentru viitorul Executiv. Potrivit acestuia, premierul desemnat și-ar fi exprimat intenția de a susține indexarea, fără să precizeze însă un procent.
„Pensiile românilor ar trebui să fie pe masa premierului un obiectiv prioritar”, a declarat Anton Hadăr la Realitatea PLUS.
Acesta a avertizat că o nouă amânare a indexării ar afecta veniturile pensionarilor. În evaluarea sa, chiar și procentele discutate în spațiul public ar fi insuficiente.
„Trebuie să luăm în seamă că dacă nu se aplică o indexare anul viitor, ar fi al treilea an consecutiv și ar fi o tragedie pentru pensionarii noștri. Și așa, procentajele pe care le vor da cred că sunt mici, insuficiente”, a afirmat liderul sindical.
Cele trei scenarii de majorare a pensiilor
Anton Hadăr a enumerat trei procente despre care spune că sunt vehiculate în presă și de unii politicieni:
Dintre aceste variante, președintele Federației „Alma Mater” consideră că o indexare de 7,3% ar putea fi cea mai probabilă. Totuși, acesta a pledat pentru o creștere de 10%.
„În condițiile acestea, este clar că cel mai apropiat ar putea să fie 7,3%. Ar fi bine să se dea 10%”, a spus Anton Hadăr.
Procentele prezentate reprezintă scenarii discutate, nu o decizie anunțată privind majorarea pensiilor în 2027.
Ce a declarat despre valoarea punctului de referință
În intervenția sa, Anton Hadăr s-a referit și la valoarea punctului de referință, susținând că aceasta ar fi trebuit să ajungă de la 81 de lei la 97 de lei.
„Deci valoarea punctului de referință de la 81 trebuia să fie 97 de lei”, a declarat acesta.
În opinia liderului sindical, diferența reflectă pierderile suportate de pensionari în lipsa indexării.