Indexarea pensiilor în 2027. Cele trei scenarii prezentate de Anton Hadăr: majorări de 5%, 7,3% sau 10%

Publicat 18 oct. 2026, 11:31 Sursă Realitatea PLUS

Pensiile ar putea fi indexate în 2027, potrivit măsurilor prevăzute în programul de guvernare 2026–2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu. Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”, a prezentat, la Realitatea PLUS, trei scenarii de majorare: 5%, 7,3% și 10%. În opinia sa, varianta de 7,3% ar putea fi cea mai probabilă, însă procentul nu a fost anunțat.

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