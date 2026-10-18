Cod galben de vânt în două regiuni. Rafale de până la 90 km/h la munte și ninsori la peste 2.000 de metri - HARTĂ

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 11:05

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt pentru Moldova și, local, Dobrogea, valabilă din 18 octombrie, ora 21:00, până pe 19 octombrie, ora 21:00. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 70 km/h. Totodată, o informare meteorologică anunță ploi, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini de peste 2.000 de metri, până pe 20 octombrie, ora 02:00.

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