Cod galben de vânt în două regiuni. Rafale de până la 90 km/h la munte și ninsori la peste 2.000 de metri - HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt pentru Moldova și, local, Dobrogea, valabilă din 18 octombrie, ora 21:00, până pe 19 octombrie, ora 21:00. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 70 km/h. Totodată, o informare meteorologică anunță ploi, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini de peste 2.000 de metri, până pe 20 octombrie, ora 02:00.
Cod galben de vânt în Moldova și, local, în Dobrogea
Atenționarea meteorologică intră în vigoare duminică, 18 octombrie, la ora 21:00, și este valabilă până luni, 19 octombrie, la aceeași oră.
În acest interval, vântul va avea intensificări în Moldova și, local, în Dobrogea, cu viteze de 50–70 km/h.
Informare meteo până pe 20 octombrie. Rafale de 70–90 km/h la munte
Separat de codul galben, informarea meteorologică este valabilă în perioada 18 octombrie, ora 10:00 – 20 octombrie, ora 02:00 și vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori în zona montană înaltă.
Temporar, vântul va sufla cu viteze în general de 45–60 km/h în Moldova și Dobrogea. Intensificări vor fi și local în sudul Banatului și în vestul Olteniei, unde vitezele vor ajunge la 40–45 km/h.
La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70–90 km/h.
Ploi în estul țării. Cantități de apă de peste 30–35 l/mp, izolat
Va ploua în Moldova, Dobrogea, precum și în jumătatea de est a Munteniei și a Transilvaniei. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 10–20 l/mp, iar izolat vor depăși 30–35 l/mp.
Ninsori în Bucegi și Făgăraș. Strat de zăpadă de 10–20 de centimetri
La altitudini mari, în general de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.
Pe durata informării meteorologice, se va depune un strat de zăpadă în general de 10–20 de centimetri, cu precădere în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș.