O alertă alimentară nu se verifică pe Facebook. Cum afli dacă produsul pe care l-ai cumpărat este cel vizat
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
Un titlu distribuit de sute de ori pe rețelele sociale poate spune că într-un anumit aliment a fost identificată Salmonella, Listeria sau o altă neconformitate. Pentru consumator însă, informația esențială este alta: produsul pe care îl am eu acasă este sau nu cel vizat? Răspunsul nu ar trebui căutat în comentarii, în fotografii distribuite fără context sau în presupuneri despre un anumit producător. Uniunea Europeană are un sistem oficial creat tocmai pentru circulația rapidă a informațiilor privind riscurile asociate alimentelor și furajelor: RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) - Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje.
Ce este RASFF și ce ne spune, de fapt
Nu toate notificările publicate în RASFF au însă aceeași semnificație. Sistemul le clasifică în funcție de gravitatea situației, de prezența produsului pe piață și de necesitatea unei intervenții rapide.
Alerta (Alert notification) este transmisă atunci când un aliment sau o hrană pentru animale prezintă un risc grav pentru sănătate, produsul se află pe piață și este necesară o intervenție rapidă. De exemplu, autoritatea care identifică problema poate dispune retragerea produsului, iar alerta le permite celorlalte state participante să verifice dacă produsul a ajuns și pe piețele lor și, dacă este cazul, să adopte propriile măsuri.
Notificarea de informare (Information notification) apare atunci când a fost identificat un risc asociat unui aliment sau unei hrane pentru animale aflate pe piață, dar nu este necesară o intervenție rapidă din partea celorlalte state participante. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, pentru că produsul nu a ajuns pe piețele lor, nu se mai află pe piață sau pentru că natura riscului nu impune o acțiune imediată. Există, la rândul lor, notificări de informare for follow-up, atunci când produsul se află sau ar putea ajunge pe piața altui stat participant, și for attention, atunci când produsul se află doar în statul care notifică, nu a fost pus pe piață sau nu mai este comercializat.
Respingerea la frontieră (Border rejection notification) privește loturile de alimente sau furaje provenite din afara UE/SEE care sunt controlate și respinse la frontiera externă după identificarea unui risc pentru sănătate. Informația este transmisă punctelor de control de la frontierele Spațiului Economic European tocmai pentru întărirea controalelor și pentru a împiedica intrarea aceluiași produs printr-un alt punct de frontieră. Cu alte cuvinte, o astfel de notificare nu înseamnă automat că produsul respectiv a ajuns pe rafturile magazinelor din Uniunea Europeană.
Diferența este importantă inclusiv atunci când citim informațiile din presă sau din social media: faptul că un produs apare în RASFF nu înseamnă automat că există o alertă și nici că produsul se află în acest moment pe piața din România. Pentru a înțelege corect situația trebuie verificat tipul notificării, produsul vizat, țara sau țările în care a fost distribuit și măsurile deja adoptate de autorități.
De ce nu găsești întotdeauna numele produsului sau al producătorului în RASFF
RASFF Consumers' Portal este construit special pentru consumatori și prezintă informații despre retragerile recente și avertizările de sănătate publică din statele membre asociate notificărilor RASFF, în timp ce RASFF Window este baza publică în care pot fi căutate notificările transmise prin sistem, inclusiv notificări din trecut, în prezent începând cu 2020. Una dintre particularitățile mai puțin cunoscute ale sistemului: RASFF Window nu dezvăluie public detalii comerciale precum brandurile și operatorii economici. Comisia Europeană precizează explicit acest lucru în prezentarea sistemului. Prin urmare, dacă într-o notificare RASFF apare o problemă referitoare, de exemplu, la un gel de duș sau la carne de pasăre, absența numelui producătorului din baza publică nu înseamnă că informația nu poate fi verificată mai departe. Notificarea RASFF trebuie corelată cu avertizările și rechemările publicate de autoritatea națională și cu datele de identificare înscrise pe produs.
Produsul din frigider are propria „carte de identitate”
Atunci când este anunțată o retragere sau o rechemare, nu este suficient să verificăm marca de pe partea frontală a ambalajului. Trebuie urmărite informațiile care permit identificarea exactă a produsului: denumirea, numărul lotului, data-limită de consum, originea și celelalte elemente menționate în avertizarea oficială. În cazul produselor de origine animală există însă un indiciu suplimentar foarte important, pe care îl vedem frecvent pe ambalaj fără să știm neapărat ce reprezintă: marca de identificare, cunoscută și drept „ștampila ovală”.
Ce spune ștampila ovală de pe carne, lapte sau alte produse de origine animală
Marca ovală nu este un logo și nici un element grafic al ambalajului. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește regulile privind această marcă pentru produsele de origine animală. Ea trebuie să fie lizibilă, să indice țara în care se află unitatea și numărul de autorizare al unității, iar pentru unitățile din Uniunea Europeană are formă ovală. Practic, cuprinde, între altele, abrevierea statului membru și numărul național de autorizare al unității: RO → România
[număr] → numărul de autorizare al unității și UE/EC etc. → marcajul european prevăzut de legislație. Număr din centru este unul dintre cele mai utile elemente atunci când vrem să aflăm cine se află efectiv în spatele unui produs.
Ai numărul. Cum afli cui aparține?
Cel mai simplu punct de plecare este să cauți pe internet combinația dintre „RO” și numărul de autorizare înscris în marcă. Pentru o verificare riguroasă, rezultatul trebuie însă confirmat într-o sursă oficială. Comisia Europeană precizează că localizarea și coordonatele fiecărei unități autorizate pot fi consultate public în sistemul TRACES/IMSOC și pune la dispoziție o pagină centralizată cu listele oficiale ale unităților autorizate din fiecare stat membru, inclusiv România. Cu alte cuvinte, marca ovală permite consumatorului să treacă de la un cod imprimat pe ambalaj la identificarea informațiilor despre unitățiile autorizate. Atenție, : ștampila ovală identifică însă unitatea autorizată relevantă, nu neapărat compania sau brandul al cărui nume apare pe partea frontală a ambalajului. Dacă un produs este procesat ulterior într-o altă unitate, legislația prevede aplicarea unei noi mărci care indică numărul de autorizare al unității în care a avut loc respectiva operațiune.
Așadar, chiar dacă numele comercial al operatorului sau brandului nu este afișat în notificarea publică RASFF, datele din notificare pot fi corelate cu informațiile publicate de autorități și cu marca de identificare de pe produs pentru a afla ce unitate este implicată.
Cum verifici o alertă, pas cu pas
1. Caută notificarea în RASFF Window: Accesează https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/. Verifică produsul, categoria, riscul identificat, țara de origine și celelalte informații publice disponibile.
2. Verifică RASFF Consumers' Portal: Accesează https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/consumers. Portalul este dedicat rechemărilor și avertizărilor publice și permite accesarea informațiilor publicate la nivel național.
3. Verifică avertizările autorității naționale. Pentru un produs comercializat în România, caută informațiile oficiale privind retragerea sau rechemarea și compară datele publicate cu produsul pe care îl ai acasă.
4. Citește eticheta. Compară denumirea produsului, lotul, data-limită de consum și celelalte elemente indicate în avertizarea oficială.
5. Găsește ștampila ovală. Notează codul țării și numărul de autorizare.
6. Identifică unitatea. Poți începe cu o căutare pe internet după cod, dar verifică rezultatul în lista oficială a unităților autorizate: https://food.ec.europa.eu/food-safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments/national-websites_en
O alertă despre un produs nu înseamnă o alertă despre întreaga categorie
Dacă într-o notificare apare de exemplu, „gel de duș comercializat în România” ori „carne de pasăre din România”, acest lucru nu înseamnă automat că toată carnea de pasăre produsă în România este vizată, sau toate gelurile de duș și nici că toate produsele unei anumite categorii prezintă același risc.Trebuie identificat produsul concret, unitatea implicată, lotul și perioada vizată și, tocmai pentru aceasta, există sistemele de trasabilitate, numerele de lot, mărcile de identificare și procedurile de retragere și rechemare. Regulamentul european (CE) nr. 853/2004 impune operatorilor din sectorul alimentar să dispună de sisteme și proceduri care permit identificarea operatorilor de la care au primit și către care au livrat produsele de origine animală.
De la titlul din social media la produsul din frigider
Într-o alertă alimentară, diferența dintre informație și presupunere poate sta într-un număr de câteva cifre, tipărit discret pe ambalaj. Astfel, RASFF a fost construit pentru ca informația despre un risc alimentar să circule rapid între autorități și pentru ca măsurile necesare să poată fi luate înainte ca problema să producă efecte mai mari. Baza publică permite oricui să consulte notificările, iar portalul dedicat consumatorilor oferă informații despre rechemările și avertizările publice recente. Pentru consumator, traseul verificării este simplu: RASFF îți arată că există o notificare. Autoritatea națională îți oferă informațiile publice despre produsul retras sau rechemat. Lotul și data te ajută să verifici dacă produsul din frigider este cel vizat. Iar ștampila ovală îți permite să identifici unitatea autorizată din care provine.
Ce faci dacă produsul din frigider corespunde celui retras
– nu consuma produsul;
– verifică integral anunțul oficial și instrucțiunile privind produsul vizat;
– compară denumirea, lotul și data-limită de consum;
– urmează indicațiile autorității, retailerului sau producătorului privind returnarea ori eliminarea produsului;
– dacă este necesar, păstrează ambalajul și informațiile de identificare;
– dacă au apărut simptome după consum, solicită sfatul unui medic.
O alertă alimentară trebuie să producă acțiune, nu panică!
Siguranța alimentară este esențială și nu trebuie să fie o chestiune de presupunere, mai ales că există date., iar consumatorul trebuie să știe unde să le caute și cum să le citească. Sistemul european a fost construit tocmai pentru ca informația despre un risc alimentar să circule rapid între autorități și să permită luarea de măsuri, inclusiv retragerea produselor de pe piață. Pentru consumator există însă încă o verigă importantă: să știe să transforme o informație generală într-o verificare concretă a produsului pe care îl are în față.
Într-o lume în care o fotografie sau un titlu poate ajunge la sute de mii de oameni înainte ca aceștia să deschidă măcar articolul, eticheta produsului spune uneori mai mult decât postarea care a devenit virală. Așadar: RASFF îți arată alerta, autoritatea națională îți oferă informațiile publice privind produsul retras sau rechemat, lotul și eticheta îți spun dacă produsul este cel vizat., iar marca ovală îți permite să verifici unitatea din care provine.
Află mai mult:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32004R0853
https://food.ec.europa.eu/food-safety/acn/acn-notifications_en
https://food.ec.europa.eu/food-safety/biological-safety/food-hygiene/approved-eu-food-establishments/national-websites_en
https://food.ec.europa.eu/food-safety/rasff_en
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News