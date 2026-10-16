O alertă alimentară nu se verifică pe Facebook. Cum afli dacă produsul pe care l-ai cumpărat este cel vizat

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 oct. 2026, 21:00

Un titlu distribuit de sute de ori pe rețelele sociale poate spune că într-un anumit aliment a fost identificată Salmonella, Listeria sau o altă neconformitate. Pentru consumator însă, informația esențială este alta: produsul pe care îl am eu acasă este sau nu cel vizat? Răspunsul nu ar trebui căutat în comentarii, în fotografii distribuite fără context sau în presupuneri despre un anumit producător. Uniunea Europeană are un sistem oficial creat tocmai pentru circulația rapidă a informațiilor privind riscurile asociate alimentelor și furajelor: RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) - Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje.

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