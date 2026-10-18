Premierul desemnat Luca Niculescu a convocat noii miniștri înainte de audierile din Parlament. PNL pregătește un vot de aviz negativ în comisii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 15:46

Mobilizare generală la vârful executivului desemnat cu doar o zi înainte de începerea procedurilor parlamentare. Premierul desemnat Luca Niculescu i-a strâns pe miniștrii propuși într-o ședință maraton de pregătire, în timp ce din spațiul politic apar semnale privind o strategie neașteptată a liberalilor.

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