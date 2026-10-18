Premierul desemnat Luca Niculescu a convocat noii miniștri înainte de audierile din Parlament. PNL pregătește un vot de aviz negativ în comisii

Mobilizare generală la vârful executivului desemnat cu doar o zi înainte de începerea procedurilor parlamentare. Premierul desemnat Luca Niculescu i-a strâns pe miniștrii propuși într-o ședință maraton de pregătire, în timp ce din spațiul politic apar semnale privind o strategie neașteptată a liberalilor.
Discuțiile purtate pe parcursul a mai bine de două ore au vizat pregătirea directă a noilor miniștri pentru mandatul executiv și pentru testul din comisiile de specialitate. Conform informațiilor furnizate de jurnaliști, prioritățile imediate stabilite de Luca Niculescu sunt rectificarea bugetară și proiectul de buget pentru anul viitor, alături de dosarele urgente specifice fiecărui portofoliu în parte.
Premierul desemnat a pus accent pe coordonarea rapidă între ministere imediat după depunerea jurământului, solicitând fiecărui membru al cabinetului un plan aplicat de măsuri.
Calendarul din Parlament: Audieri maraton și votul decisiv de marți
Pregătirile de la executiv vin în contextul în care calendarul parlamentar intra de mâine într-o fază decisivă:
Luni, ora 12:00: Încep audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Fiecare candidat va avea la dispoziție exact o oră pentru prezentarea programului și pentru runde de întrebări din partea parlamentarilor.
Marți, ora 14:00: Este programat plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru votul de învestitură. Procedura se va desfășura prin vot secret cu bile.
Stratagema PNL: Avize negative în comisii pentru unii miniștri propuși
Un element de tensiune majoră înaintea audierilor este poziționarea Partidului Național Liberal. Potrivit surselor politice, liberalii ar lua în calcul să nu acorde un vot de încredere în comisiile de specialitate pentru anumiți miniștri din cabinetul Niculescu, în special pentru cei care au mai fost respinși sau criticați în trecut.
Un astfel de gest ar avea însă un caracter preponderent simbolic. Potrivit Regulamentului ședințelor comune ale Parlamentului, avizul dat de comisiile de specialitate este pur consultativ, iar soarta noului executiv va depinde exclusiv de votul secret cu bile din plenul reunit de marți.