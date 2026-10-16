Luca Niculescu, apel către parlamentari înaintea votului de învestitură: „Avem nevoie urgent, extrem de urgent, de o rectificare bugetară”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, le cere parlamentarilor să susțină învestirea noului guvern, avertizând că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară și de adoptarea bugetului. Acesta a subliniat că situația este gravă și că țara nu își mai poate permite să rămână fără un guvern funcțional.
„Le mulțumesc tuturor parlamentarilor care înțeleg că situația este foarte gravă și că avem nevoie de un guvern. Vine iarna și avem nevoie urgent, extrem de urgent, de o rectificare bugetară. Avem nevoie urgent și de un buget.
Sper din toată inima că parlamentarii vor vota guvernul care a fost deja propus. Luni vor continua audierile, iar marți va avea loc votul”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul desemnat a susținut că, indiferent de apartenența politică a miniștrilor, noul executiv trebuie să funcționeze ca o echipă, în interesul României.
„Guvernul va fi al României. Chiar dacă sunt miniștri din partidul care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare, invitația a fost lansată, după cum știți, mai multor partide.
Chiar dacă sunt reprezentanți ai UDMR sau experți, cum este domnul ministru Sorin Cîmpeanu, guvernul va funcționa ca o singură echipă”, a afirmat acesta.
Întrebat despre nominalizarea lui Marian Neacșu pentru funcția de vicepremier și ministru de Interne, Luca Niculescu a invocat experiența acestuia în administrația publică.
„Marian Neacșu a fost vicepremier și ministru în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani. Este un om competent în administrația românească și va fi vicepremier și ministru de Interne în acest guvern”, a declarat premierul desemnat.
Luca Niculescu a mai precizat că va continua discuțiile cu liderii partidelor, inclusiv cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.
„Avem discuții foarte des cu toți liderii politici, atât cu domnul Ilie Bolojan, cât și cu domnul Kelemen Hunor. Voi mai discuta”, a spus acesta.
Audierile miniștrilor continuă luni, iar votul pentru învestirea noului guvern este programat marți.