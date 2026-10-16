Luca Niculescu, apel către parlamentari înaintea votului de învestitură: „Avem nevoie urgent, extrem de urgent, de o rectificare bugetară”

Publicat 16 oct. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat, Luca Niculescu, le cere parlamentarilor să susțină învestirea noului guvern, avertizând că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară și de adoptarea bugetului. Acesta a subliniat că situația este gravă și că țara nu își mai poate permite să rămână fără un guvern funcțional.

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