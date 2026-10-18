PNL și Luca Niculescu semnează astăzi acordul pentru învestirea Guvernului. Condiția impusă de liberali

PNL va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, în baza unui acord care prevede respectarea țintelor de deficit asumate de România. Documentul urmează să fie semnat duminică după-amiază, 18 octombrie, și va rămâne în vigoare până după aprobarea legii bugetului de stat, potrivit anunțului făcut de Ilie Bolojan.
Decizia liberalilor de a vota noul Executiv nu înseamnă și participarea la guvernare. PNL va trece în opoziție, iar demnitarii care ocupă funcții cu susținerea partidului urmează să demisioneze la începutul săptămânii viitoare.
Respectarea țintelor de deficit, condiția pentru susținerea noului Guvern
Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă, după ședința conducerii PNL, că acordul cu premierul desemnat stabilește angajamentele bugetare pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte.
„Mâine după-masă voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord, în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat”, a declarat președintele PNL.
Potrivit liderului liberal, menținerea acestor obiective este necesară pentru continuarea accesului la fondurile europene și pentru păstrarea încrederii investitorilor. Bolojan a susținut că angajamentele bugetare trebuie să permită ajustarea cheltuielilor și să creeze condițiile unei relansări economice.
Înțelegerea are însă un termen limitat. „Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului”, a precizat el.
De ce votează PNL învestirea Guvernului Niculescu
Conducerea liberală a decis să susțină noul Cabinet, în pofida nemulțumirilor legate de componența acestuia. Bolojan a explicat că votul este motivat de necesitatea instalării unui Guvern cu puteri depline, care să poată adopta o rectificare bugetară și să evite blocaje în funcționarea instituțiilor și a serviciilor publice.
„Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dată fiind componența acestui guvern”, a afirmat liderul PNL.
Anterior, Bolojan criticase unele dintre propunerile PSD pentru funcțiile de ministru, pe fondul informațiilor apărute în spațiul public privind integritatea și trecutul penal al unor persoane nominalizate.
Demisii ale demnitarilor susținuți de PNL
Odată cu trecerea partidului în opoziție, demnitarii numiți cu sprijinul liberalilor își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii viitoare, a mai anunțat Bolojan.
Susținerea la vot a Guvernului Niculescu va fi astfel separată de participarea PNL la noul Executiv, acordul anunțat vizând angajamentele bugetare și perioada de până după adoptarea bugetului de stat.