PNL și Luca Niculescu semnează astăzi acordul pentru învestirea Guvernului. Condiția impusă de liberali

Scris de Darius Stănescu Publicat: 18 oct. 2026, 07:41

PNL va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, în baza unui acord care prevede respectarea țintelor de deficit asumate de România. Documentul urmează să fie semnat duminică după-amiază, 18 octombrie, și va rămâne în vigoare până după aprobarea legii bugetului de stat, potrivit anunțului făcut de Ilie Bolojan.

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