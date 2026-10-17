PNL a luat decizia! Liberalii vor vota pentru Guvernul Luca Niculescu

Publicat 17 oct. 2026, 16:16 Sursă Realitatea PLUS

După o ședință tensionată, în care puciștii din PNL l-au atacat pe Ilie Bolojan pe diverse teme, liberalii au luat decizia de a vota pentru învestitura Guvernului Luca Niculescu.

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