Luca Niculescu urmează să semneze un acord cu UDMR. Prevederile asupra cărora s-au înțeles

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să semneze astăzi un acord cu UDMR, care include un capitol privind drepturile minorităților și prevederi referitoare la relansarea economiei României.
Ce prevede acordul dintre Luca Niculescu și UDMR
Potrivit informațiilor disponibile, documentul ar urma să fie semnat pe parcursul zilei. Printre temele incluse în acord se numără drepturile minorităților și relansarea economică, însă detaliile prevederilor nu au fost prezentate deocamdată.
Perioada de valabilitate a acordului rămâne de clarificat
Durata pentru care va fi încheiat acordul nu este încă precizată. În discuțiile de până acum a fost menționată o perioadă de șase luni în care să nu fie depusă o moțiune de cenzură. Rămâne de văzut dacă această prevedere se va regăsi în forma finală a documentului.
PNL a semnat acordul cu guvernul Niculescu
Decizia liberalilor de a vota noul Executiv nu înseamnă și participarea la guvernare. PNL va trece în opoziție, iar demnitarii care ocupă funcții cu susținerea partidului urmează să demisioneze la începutul săptămânii viitoare.
Respectarea țintelor de deficit, condiția pentru susținerea noului Guvern
Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă, după ședința conducerii PNL, că acordul cu premierul desemnat stabilește angajamentele bugetare pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte.
„Mâine după-masă voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord, în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat”, a declarat președintele PNL.
Potrivit liderului liberal, menținerea acestor obiective este necesară pentru continuarea accesului la fondurile europene și pentru păstrarea încrederii investitorilor. Bolojan a susținut că angajamentele bugetare trebuie să permită ajustarea cheltuielilor și să creeze condițiile unei relansări economice.
Înțelegerea are însă un termen limitat. „Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului”, a precizat el.