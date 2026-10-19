Luca Niculescu urmează să semneze un acord cu UDMR. Prevederile asupra cărora s-au înțeles

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 11:28

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să semneze astăzi un acord cu UDMR, care include un capitol privind drepturile minorităților și prevederi referitoare la relansarea economiei României.

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