Ilie Bolojan, atac la adresa PSD după nominalizările pentru Guvern: „Astea sunt resursele umane pe care le are”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 21:34

Ilie Bolojan a lansat critici la adresa PSD după anunțarea miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Liderul PNL a declarat că social-democrații trebuie să își asume alegerile făcute și a comentat atât condamnarea penală a lui Marian Neacșu, cât și controversele legate de zborul spre Mykonos în care ar fi fost prezent Florin Manole. Bolojan a afirmat că nu are așteptări deosebite de la PSD și a pus sub semnul întrebării capacitatea partidului de a propune alte nume pentru funcțiile guvernamentale.

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