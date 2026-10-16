Ilie Bolojan, atac la adresa PSD după nominalizările pentru Guvern: „Astea sunt resursele umane pe care le are”

Ilie Bolojan a lansat critici la adresa PSD după anunțarea miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Liderul PNL a declarat că social-democrații trebuie să își asume alegerile făcute și a comentat atât condamnarea penală a lui Marian Neacșu, cât și controversele legate de zborul spre Mykonos în care ar fi fost prezent Florin Manole. Bolojan a afirmat că nu are așteptări deosebite de la PSD și a pus sub semnul întrebării capacitatea partidului de a propune alte nume pentru funcțiile guvernamentale.
Ilie Bolojan, ironii la adresa propunerilor PSD pentru ministere
Președintele PNL a comentat componența viitorului Executiv într-o intervenție la un post TV cunoscut de știri, vineri seară. Acesta a precizat că un eventual vot al liberalilor pentru instalarea Guvernului nu trebuie interpretat drept o validare a tuturor persoanelor nominalizate pentru funcțiile ministeriale.
Potrivit lui Bolojan, formarea noului cabinet depinde de decizia președintelui României de a-l desemna pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, dar și de hotărârea PSD de a participa la guvernare și de a-și selecta reprezentanții.
Acesta a subliniat că responsabilitatea pentru persoanele propuse îi revine partidului care le-a nominalizat.
Ce a spus Bolojan despre Marian Neacșu și Florin Manole
Discuția a ajuns și la situația lui Marian Neacșu, propus pentru funcția de vicepremier și ministru de Interne, care a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar.
Un alt nume menționat în discuție a fost cel al lui Florin Manole, asociat în spațiul public cu relatările despre zborul privat spre insula grecească Mykonos, organizat la începutul lunii iulie 2026.
Întrebat despre aceste controverse, Ilie Bolojan a răspuns ironic, punând la îndoială posibilitatea ca PSD să fi ales alte persoane pentru funcțiile importante din Guvern.
Bolojan a continuat criticile, afirmând că nominalizările reflectă resursele umane pe care partidul social-democrat le are la dispoziție.
Controversele din jurul zborului privat spre Mykonos
În centrul criticilor s-au aflat și informațiile publicate în presă despre două curse efectuate la începutul lunii iulie 2026 cu avioane private, având ca destinații Nisa și Mykonos. Potrivit relatărilor, la bordul aeronavelor operate de compania Toyo Aviation s-ar fi aflat judecători, politicieni și oameni de afaceri.
Conform informațiilor publicate de PressOne, în zborul spre Mykonos, efectuat cu o aeronavă Embraer Legacy 600, s-au aflat 13 persoane, printre care judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, fostul premier Victor Ponta și Florin Manole, fost ministru al Muncii.
Lista prezentată în presă îi mai include pe senatorul UDMR István-Loránt Antal, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, secretarul general al instituției, Ovidiu Ioan Silaghi, precum și pe Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.
Printre persoanele menționate se mai numără omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență, Gabriel Daraban, Ion Virgil Lixandru și Florin Cârstocea.
Informațiile despre pasageri și curse au alimentat dezbaterea publică privind relațiile dintre persoane cu funcții importante în instituții, politicieni și mediul de afaceri. Menționarea unei persoane în relatările despre zbor nu reprezintă, în sine, dovada săvârșirii unei fapte ilegale.
Cum arată lista miniștrilor PSD din viitorul Guvern
Potrivit listei prezentate în materialul de presă, PSD ar urma să aibă 12 reprezentanți în Guvernul propus de Luca Niculescu, inclusiv în funcții de conducere și portofolii importante.
Printre nominalizările social-democraților se numără Marian Neacșu pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Florin Barbu la Agricultură, Alexandru Rogobete la Sănătate și Florin Manole la Muncă.
Lista mai cuprinde numele lui Daniel Zamfir pentru Economie, Radu Marinescu pentru Justiție, Alexandru Stoica pentru Dezvoltare, Ștefan Ovidiu Popa pentru Transporturi și Natalia Intotero pentru Mediu.
De asemenea, Mihai Ghigiu este indicat pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ștefan Radu Oprea pentru Apărare, iar Sorin-Gabriel Ionescu pentru funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar.
Criticile formulate de Ilie Bolojan vin în contextul discuțiilor privind componența viitorului cabinet și responsabilitatea partidelor pentru persoanele pe care le propun în funcții publice. Liderul PNL a transmis că social-democrații trebuie să își asume integral nominalizările și a exclus ideea că un eventual vot pentru instalarea Guvernului ar însemna automat girarea tuturor miniștrilor propuși.