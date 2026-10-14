Bulgaria ia în calcul articolul 4 al NATO după atacurile din Marea Neagră. Iotova discută cu Nicușor Dan

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 13:44

Bulgaria ia în calcul invocarea articolului 4 al NATO în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Președinta Iliana Iotova a anunțat demersuri la ONU și la nivelul Uniunii Europene, în timp ce Sofia discută cu România și Turcia despre măsuri comune pentru securitatea maritimă. Șefa statului bulgar urmează să aibă miercuri, 14 octombrie, o discuție cu președintele României, Nicușor Dan.

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