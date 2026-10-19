Bolojan, despre o candidatură la prezidențialele din 2030: „PNL să fie o alternativă serioasă”. Ce spune despre alegerile din 2028

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 08:50

Ilie Bolojan respinge perspectiva unei candidaturi la alegerile prezidențiale din 2030 și spune că prioritatea sa este consolidarea PNL. Liderul liberal consideră că alegerile parlamentare din 2028 reprezintă o miză majoră, întrucât reformele au nevoie de un guvern susținut de o majoritate parlamentară puternică.

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