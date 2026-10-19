Bolojan, despre o candidatură la prezidențialele din 2030: „PNL să fie o alternativă serioasă”. Ce spune despre alegerile din 2028

Ilie Bolojan respinge perspectiva unei candidaturi la alegerile prezidențiale din 2030 și spune că prioritatea sa este consolidarea PNL. Liderul liberal consideră că alegerile parlamentare din 2028 reprezintă o miză majoră, întrucât reformele au nevoie de un guvern susținut de o majoritate parlamentară puternică.
Întrebat duminică seară, la un post TV, dacă intenționează să intre în cursa pentru Cotroceni în 2030, președintele PNL a răspuns că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi”. Bolojan a explicat că își concentrează eforturile asupra construirii unei alternative politice și a unui program de modernizare a României.
„Voi face tot ce ține de mine pentru ca Partidul Național Liberal să fie o alternativă serioasă, să vină cu o ofertă politică și să construim un pol de modernizare pentru România”, a declarat acesta la un post TV.
Liderul liberal a precizat că vrea să folosească experiența acumulată pentru a propune soluții realizabile, fără promisiuni care nu pot fi respectate.
De ce consideră Ilie Bolojan că alegerile parlamentare din 2028 sunt decisive
Înaintea scrutinului prezidențial din 2030, atenția PNL trebuie să se îndrepte către alegerile parlamentare din 2028, a explicat Bolojan. În opinia sa, capacitatea unui guvern de a face schimbări depinde de susținerea pe care o are în Parlament.
„Până în 2030, avem 2028 – este un an foarte important, pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forță puternică”, a afirmat președintele PNL.
El a susținut că îndreptarea problemelor acumulate presupune un guvern cu suficient sprijin parlamentar pentru a adopta reforme și a corecta nedreptăți. Totodată, Bolojan a arătat că măsurile de schimbare provoacă rezistență, ceea ce face cu atât mai importantă existența unei susțineri politice consistente.
Bolojan, despre rezultatul PNL: „Cu 15%, nu poți să faci mai mult”
Pentru a explica limitele influenței politice a partidului, Ilie Bolojan a invocat rezultatul obținut de liberali la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. PNL a înregistrat atunci 14,28% din voturi la Senat și 13,2% la Camera Deputaților.
„Am văzut asta în acest mandat – cu 15%, nu poți să faci mai mult. Oamenii trebuie să înțeleagă, atunci când îți cer ceva, trebuie să fie conștienți de forța pe care o ai”, a spus liderul liberal.
Bolojan a argumentat că promovarea unui program de modernizare și a unor schimbări în funcționarea instituțiilor presupune convingerea unui număr mai mare de alegători. Acesta a indicat extinderea sprijinului electoral drept una dintre principalele direcții pentru perioada următoare.
În încheiere, președintele PNL a spus că transformarea țării nu depinde exclusiv de guvern, ci și de administrațiile locale și de implicarea cetățenilor.
„România se schimbă de la Palatul Victoria, din cele peste 3.200 de localități pe care le avem în România și o schimbă fiecare român care își face datoria acolo unde este”, a declarat Ilie Bolojan.