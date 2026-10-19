Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan în disputa privind bugetul Sănătății: „Minciuna are picioare scurte”

Alexandru Rogobete a lansat un mesaj dur la adresa lui Ilie Bolojan, după declarațiile fostului premier privind bugetul Ministerului Sănătății. Fostul ministru susține că diminuarea fondurilor alocate sistemului sanitar și scumpirea medicamentelor, energiei și materialelor medicale au pus presiune pe spitale. Acesta afirmă că problemele bugetare nu au fost provocate de o eroare de calcul, ci de resursele insuficiente raportate la nevoile din sistem.
Într-o postare publică, Alexandru Rogobete a contestat explicațiile prezentate de Ilie Bolojan și a susținut că situația financiară a Ministerului Sănătății trebuie analizată pornind de la cifrele bugetare și de la cheltuielile efective ale unităților medicale.
„Minciuna are picioare scurte. Iar când nu înțelegi cifrele macroeconomice, riști ca ele să se întoarcă împotriva ta!”, a transmis Rogobete, criticând modul în care fostul șef al Executivului a abordat problema finanțării sistemului sanitar.
Rogobete susține că bugetul Ministerului Sănătății a scăzut cu aproape 20%
Unul dintre principalele argumente invocate de Alexandru Rogobete este reducerea bugetului Ministerului Sănătății cu aproape 20% față de anul precedent. Potrivit acestuia, diminuarea alocărilor ar fi fost determinată de măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar.
Rogobete susține că trebuie făcută o diferență între un buget construit greșit și unul care nu acoperă toate necesitățile instituției. În opinia sa, fondurile destinate salariilor au fost repartizate corespunzător la începutul anului, însă ministerul ar fi primit mai puțini bani decât solicitase.
Fostul ministru consideră că această diferență este esențială în dezbaterea privind cheltuielile din sistemul sanitar și respinge acuzațiile referitoare la o presupusă eroare de planificare bugetară.
Afirmațiile privind reducerea bugetului și modul de repartizare a banilor reprezintă argumentele prezentate de Rogobete în disputa cu Ilie Bolojan.
Scumpirea medicamentelor și creșterea numărului de pacienți, printre problemele invocate
Alexandru Rogobete a enumerat mai mulți factori despre care spune că au contribuit la epuizarea fondurilor disponibile pentru sistemul medical.
„Minciuna are picioare scurte. Iar când nu înțelegi cifrele macroeconomice, riști ca ele să se întoarcă împotriva ta!
Am ascultat cu atenție declarațiile premierului demis Ilie Bolojan despre bugetul Sănătății. Dincolo de afirmațiile politice, există o realitate pe care cifrele o pot demonstra.
Bugetul Ministerului Sănătății a fost cu aproape 20% mai mic față de anul precedent. De ce? Pentru că principala preocupare a Guvernului Bolojan a fost reducerea deficitului bugetar, indiferent de consecințele asupra sistemului sanitar.
Să lămurim câteva lucruri:
1. Bugetul pentru salarii a fost repartizat corect încă de la începutul anului. Nu a existat nicio eroare de construcție bugetară.
2. Ministerul Sănătății a primit mai puțini bani decât a solicitat. Un buget insuficient nu înseamnă un buget construit greșit. Sunt două lucruri fundamental diferite.
3. Creșterea prețurilor la combustibili, energie și materiale sanitare, în unele cazuri chiar dublarea acestora, a accelerat consumarea fondurilor disponibile.
4. Numărul pacienților care au avut nevoie de îngrijiri medicale a crescut, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra cheltuielilor.
5. În luna septembrie, Ministerul Sănătății a decis realocarea internă a fondurilor destinate salariilor pentru noiembrie și decembrie către achiziția de medicamente și materiale sanitare necesare tratării urgențelor din UPU.
De ce? Pentru că pacienții nu pot aștepta. Pentru că într-o unitate de primiri urgențe nu poți opri tratamentele doar fiindcă prețurile au crescut și bugetul a fost redus.
Aceasta nu este o greșeală de construcție bugetară. Este o decizie de administrare responsabilă a unor resurse insuficiente, pentru a proteja pacienții.
Domnule Bolojan, este foarte simplu să acuzați atunci când ignorați cauzele. Mult mai greu este să vă asumați consecințele propriilor decizii bugetare.
Sănătatea nu este un simplu tabel Excel. În spatele fiecărei cifre sunt pacienți, medici, asistente și vieți care trebuie salvate.
Puteți încerca să schimbați povestea. Dar nu puteți schimba cifrele.
Iar eu voi continua să spun lucrurilor pe nume, cu argumente și cu responsabilitate.
O să fie bine!”, a declarat Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății.
Alexandru Rogobete: „Incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia”
De asemenea, politicianul a comentat și demisia fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, felicitându-l pentru gest.
„Începe să fie bine!
Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească este că incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia!
O veste excelentă pentru un sistem de sănătate care are nevoie de competență, responsabilitate și respect față de pacienți și față de personalul medical.
Dragi pacienți, stimați colegi, avem șansa să facem bine sistemul de sănătate!
Să reconstruim încrederea, să corectăm ceea ce nu funcționează și să punem pacientul acolo unde îi este locul: în centrul tuturor deciziilor.
Doamne ajută! O să fie bine!”, a zis Alexandru Rogobete pe pagina sa oficială de socializare.