Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan în disputa privind bugetul Sănătății: „Minciuna are picioare scurte”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 19:53

Alexandru Rogobete a lansat un mesaj dur la adresa lui Ilie Bolojan, după declarațiile fostului premier privind bugetul Ministerului Sănătății. Fostul ministru susține că diminuarea fondurilor alocate sistemului sanitar și scumpirea medicamentelor, energiei și materialelor medicale au pus presiune pe spitale. Acesta afirmă că problemele bugetare nu au fost provocate de o eroare de calcul, ci de resursele insuficiente raportate la nevoile din sistem.

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