Zelenski anunță noi atacuri asupra rafinăriilor rusești. Critici la adresa lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele Kievului vor relua atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Liderul ucrainean susține că Moscova a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei, în pofida solicitării președintelui american Donald Trump de a opri aceste operațiuni.
De ce vrea Ucraina să reia atacurile asupra rafinăriilor rusești
Ucraina suspendase loviturile asupra rafinăriilor rusești după amenințări privind retragerea sprijinului american. Zelenski afirmă însă că această pauză nu a fost însoțită de oprirea atacurilor rusești asupra obiectivelor energetice ucrainene, conform Financial Times.
Anunțul privind reluarea operațiunilor vine astfel pe fondul acuzațiilor Kievului că Rusia nu a respectat oprirea atacurilor anunțată de Donald Trump.
Zelenski critică poziția lui Trump față de Rusia
Într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, președintele ucrainean a criticat și o decizie a administrației americane referitoare la importurile de motorină din Rusia. În opinia sa, măsura îl avantajează pe Vladimir Putin și îndepărtează Washingtonul de poziția susținută de Kiev.
„Este dureros când președintele Trump alege o parte, iar aceasta nu este partea noastră”, a declarat Zelenski.
Liderul ucrainean a explicat că ar putea accepta o poziție de mijloc din partea Statelor Unite, dar consideră că aceasta trebuie menținută consecvent.
„Dacă ești la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită”, a afirmat el.
Zelenski a pus sub semnul întrebării și recomandările primite de președintele american din partea apropiaților săi. Totodată, a descris decizia privind combustibilul rusesc drept o „victorie ușoară” pentru liderul de la Kremlin.
Acuzații privind restricționarea accesului la Starlink
În același interviu, Zelenski a abordat și relația cu SpaceX, compania condusă de Elon Musk, referindu-se la accesul militarilor ucraineni la sistemul de comunicații prin satelit Starlink.
Președintele ucrainean a susținut că accesul la acest serviciu ar fi fost restricționat, afectând desfășurarea unor operațiuni militare importante.