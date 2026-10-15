Zelenski anunță noi atacuri asupra rafinăriilor rusești. Critici la adresa lui Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 09:14

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele Kievului vor relua atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Liderul ucrainean susține că Moscova a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei, în pofida solicitării președintelui american Donald Trump de a opri aceste operațiuni.

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