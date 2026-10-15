Zelenski spune că s-a simțit trădat de Trump, dar mizează pe SUA. Apel către Musk pentru restabilirea Starlink

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 08:55

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Londra, că Ucraina continuă să conteze pe parteneriatul cu Statele Unite, deși recentele decizii ale lui Donald Trump l-au făcut să se simtă trădat. Liderul de la Kiev i-a cerut totodată lui Elon Musk restabilirea funcționării Starlink, după ce autoritățile ucrainene au semnalat restricții care afectează comunicațiile militare și interceptarea dronelor rusești.

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