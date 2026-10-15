Zelenski spune că s-a simțit trădat de Trump, dar mizează pe SUA. Apel către Musk pentru restabilirea Starlink

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Londra, că Ucraina continuă să conteze pe parteneriatul cu Statele Unite, deși recentele decizii ale lui Donald Trump l-au făcut să se simtă trădat. Liderul de la Kiev i-a cerut totodată lui Elon Musk restabilirea funcționării Starlink, după ce autoritățile ucrainene au semnalat restricții care afectează comunicațiile militare și interceptarea dronelor rusești.
Zelenski: Relația cu SUA este esențială pentru supraviețuirea Ucrainei
Înaintea discuțiilor de la Downing Street cu premierul britanic Andy Burnham, Zelenski a transmis că își dorește păstrarea unei relații solide cu Washingtonul, în pofida tensiunilor din ultimele zile.
„Contăm pe parteneriatul cu SUA, vrem pur și simplu să fim foarte onești, foarte clari și parteneri puternici”, a declarat președintele ucrainean, potrivit AFP. Liderul de la Kiev a precizat că problemele legate de Starlink și de accesul la informații se numără printre subiectele pe care dorește să le discute cu șeful guvernului britanic.
Într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, Zelenski a vorbit însă deschis despre nemulțumirea provocată de poziția administrației americane.
„Este dureros să-l văd pe președintele Trump alegând o tabără, nu a noastră”, a afirmat el. Întrebat dacă s-a simțit trădat de recentele evoluții, președintele ucrainean a răspuns afirmativ, subliniind că miza depășește sentimentele sale personale: „Nu este vorba de mine, ci despre supraviețuirea țării mele”.
Apel către Elon Musk, după restricțiile semnalate la Starlink
O altă preocupare majoră a Kievului este funcționarea rețelei Starlink, folosită de militarii ucraineni pentru comunicații pe front și pentru operațiunile de interceptare a dronelor.
Serghii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean, a anunțat că unele terminale ar fi fost supuse unor restricții în cursul nopții, fără ca partea ucraineană să fie avertizată în prealabil.
Zelenski i-a cerut lui Elon Musk restabilirea serviciului și a avertizat că problemele de conectivitate pot avea consecințe grave în timpul atacurilor rusești.
„Sper într-adevăr că este vorba de o eroare, poate de o problemă tehnică majoră, nu știu, dar noi cerem ca acest serviciu să fie restabilit”, a spus liderul ucrainean în interviul cu Piers Morgan. El a calificat restricționarea serviciului drept „o mare eroare”.
Autoritățile de la Kiev au reclamat, de asemenea, lipsa avertizărilor privind atacurile rusești. Informațiile furnizate de partenerii occidentali, în special de Statele Unite, contribuie la anticiparea loviturilor și la organizarea apărării ucrainene.
Decizia lui Trump privind motorina rusească amplifică tensiunile
Declarațiile lui Zelenski vin după ce Donald Trump a anunțat un acord privind motorina rusească și relaxarea sancțiunilor care vizau aceste exporturi. Decizia a provocat nemulțumire la Kiev și a accentuat deteriorarea relației dintre președintele ucrainean și liderul american.
Trump a sugerat, totodată, că Ucraina ar trebui să aibă un alt conducător, capabil să încheie un acord de pace cu Moscova. În acest context, Zelenski a deplâns perspectiva pierderii sprijinului unui partener important.
Președintele ucrainean a spus că poate accepta un rol de mediator al Washingtonului între Kiev și Moscova, dar a insistat că o asemenea poziție presupune păstrarea echilibrului între cele două părți. „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc”, a declarat el în interviul cu Piers Morgan.
Marea Britanie promite livrări mai rapide de rachete antiaeriene
În contrast cu tensiunile din relația cu Washingtonul, vizita la Londra a adus noi asigurări de sprijin pentru Ucraina. Premierul Andy Burnham i-a transmis lui Zelenski că Regatul Unit va accelera livrările de rachete utilizate de apărarea antiaeriană ucraineană.
Șeful guvernului britanic a afirmat și că va încerca să contribuie la refacerea legăturilor dintre Zelenski și Trump, astfel încât sprijinul american pentru Kiev să fie consolidat.
Înaintea întrevederii de la Downing Street, președintele ucrainean a fost primit de regele Charles al III-lea. Cele două întâlniri au avut loc în cadrul vizitei sale de miercuri în capitala britanică.