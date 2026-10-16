Trump critică atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești: „Zelenski nu face un serviciu bun lumii”

Președintele american Donald Trump a criticat reluarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, susținând că acestea contribuie la menținerea unor prețuri ridicate la energie. Într-un interviu difuzat joi de Newsmax, liderul de la Casa Albă a calificat loviturile drept o „rușine” și a afirmat că Volodimir Zelenski este mai dificil de gestionat decât Vladimir Putin în eforturile de încheiere a războiului.
Donald Trump, nemulțumit de loviturile asupra rafinăriilor din Rusia
Declarațiile președintelui SUA au venit după un atac ucrainean asupra unei rafinării Rosneft aflate la sud-est de Moscova, care contribuie la aprovizionarea capitalei ruse.
Anterior, Volodimir Zelenski anunțase că Ucraina nu mai respectă armistițiul privind infrastructura energetică prezentat de Trump și criticase disponibilitatea președintelui american de a încheia acorduri cu Moscova.
În interviul pentru Newsmax, Trump a susținut că atacurile asupra industriei petroliere rusești au consecințe asupra pieței mondiale.
„Tot ce face el este să crească prețul mondial al petrolului. Ei bine, cred că asta este o rușine”, a declarat președintele american.
El a argumentat că Ucraina ar putea alege alte obiective, în locul instalațiilor care produc combustibili.
„Există o mulțime de ținte pe care le poți lovi, dar când tragi asupra rafinăriilor, unde se produce motorină, iar noi avem nevoie de asta, și lumea are nevoie de asta, atunci el nu face un serviciu bun lumii”, a spus Trump.
Zelenski invocă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice
Poziția Kievului vine în contextul unor atacuri rusești cu rachete și drone asupra instalațiilor energetice ucrainene, inclusiv asupra centralelor electrice. Loviturile au lăsat sute de mii de oameni fără alimentare cu energie.
În declarații pentru Financial Times, Volodimir Zelenski a afirmat că răbdarea Ucrainei s-a epuizat.
Administrația americană a încercat să medieze o încetare a focului în războiul declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022. În interviul acordat Newsmax, Trump a revenit asupra ideii că ostilitatea personală dintre Zelenski și Putin complică negocierile.
Trump: Zelenski este „mai dificil de gestionat decât Putin”
Președintele american și-a exprimat din nou nemulțumirea față de omologul ucrainean, deși a susținut că ambii lideri implicați în conflict ar dori încheierea acestuia.
„Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski”, a declarat Trump.
„Cred că, de fapt, amândoi ar dori să vadă conflictul încheiat, dar mi se pare că Zelenski este mai dificil de gestionat decât Putin”, a adăugat liderul de la Casa Albă.
Ucraina, afectată și de limitarea utilizării unui sistem de sateliți
În paralel cu presiunile Washingtonului pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, Ucraina s-a confruntat cu limitarea capacității de utilizare a unui sistem de sateliți folosit pentru comunicațiile de pe front și pentru operațiunile cu drone.
Potrivit Reuters, doi oficiali americani și un oficial occidental informați despre situație au declarat că ordinul a venit din interiorul Casei Albe.
Sursele nu au precizat cine a luat decizia și nici cine a fost responsabil de aplicarea ei.