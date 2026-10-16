Trump critică atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești: „Zelenski nu face un serviciu bun lumii”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 08:53

Președintele american Donald Trump a criticat reluarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, susținând că acestea contribuie la menținerea unor prețuri ridicate la energie. Într-un interviu difuzat joi de Newsmax, liderul de la Casa Albă a calificat loviturile drept o „rușine” și a afirmat că Volodimir Zelenski este mai dificil de gestionat decât Vladimir Putin în eforturile de încheiere a războiului.

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